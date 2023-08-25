Тренер «Зенита» Карминати: «Вендел набирает форму быстрее других — генетика»

Тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати в интервью «СЭ» рассказал, почему полузащитник Вендел, пропустивший большую часть предсезонной подготовки, так быстро пришел в нужные кондиции.

«Это очень позитивный парень, обожающий футбол. Что там происходило с его поздним приездом нынешним летом — не мое дело. Когда бразилец появился на базе в Удельном парке, мы сразу выдали ему личный план подготовки. Сначала Вендел поработал индивидуально, а потом влился в общую группу, — сказал Карминати. — У него есть определенное преимущество — в силу особенностей организма хавбек набирает форму быстрее других. Это на уровне генетики. Вендел добросовестно трудился на тренировках, а затем главный тренер грамотно подвел его к участию в матчах.

В таланте же полузащитника никто не сомневается — на мой взгляд, человек способен заиграть в любом ведущем европейском чемпионате. Но даже ему нужно какое-то время, чтобы вкатиться в сезон. Как только Вендел вновь почувствовал вкус большого футбола, так сразу себя проявил», — сказал тренер «СЭ».

Полное интервью Ивана Карминати можно прочитать на сайте «СЭ».