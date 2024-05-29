Полузащитник Жемалетдинов покинул «Локомотив»

Полузащитник Рифат Жемалетдинов покинул «Локомотив», сообщает пресс-служба команды.

«Благодарим Рифата за преданность, самоотдачу, долгие годы, проведенные в команде, и вклад в ее победы!» — говорится в сообщении клуба.

27-летний футболист полностью прошел клубную академию. В начале 2016 года дебютировал за главную команду в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче». Первый мяч забил в мае того же года в ворота «Мордовии».

Всего хавбек провел за железнодорожников 155 матчей, забил 23 мяча, сделал 25 результативных передач и завоевал два Кубка и один Суперкубок России.

В сезоне-2023/24 РПЛ Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх.