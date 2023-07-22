Трошечкин считает, что Захарян и Пиняев уедут из РПЛ в европейские клубы

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, считает ли он, что разница в зарплате — главный фактор, почему наши молодые игроки не стремятся за границу.

«Может, такое и было десять лет назад, но сейчас дело точно не в деньгах. У наших тупо нет предложений. Не из-за русофобии — просто из-за уровня игры. Хотя Захарян и Пиняев, думаю, все-таки уедут. Насчет остальных сомневаюсь. Но если кого-то из молодых позовут во французский, итальянский или голландский клуб на зарплату в два, а то и три раза меньше, чем в России, — уверен, никто не откажется», — сказал Трошечкин «СЭ».