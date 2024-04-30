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Сегодня, 19:47

ЭСК: Казарцев ошибочно не удалил Мойзеса в матче ЦСКА — «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мойзес и Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия РФС оценила спорные эпизоды матча ЦСКА — «Спартак» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

Главным арбитром дерби работал Василий Казарцев.

В ЭСК назвали ошибочным решение Казарцева не удалить защитника армейцев Мойзеса. На 88-й минуте бразилец сзади наступил на ногу форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«По причине того, что судья не видел деталей этого наступа, а предупреждение игроку ЦСКА им было вынесено за задержку соперника рукам, что также имело место быть в данном единоборстве, комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был пригласить судью к монитору для оценки этого эпизода, а судье после потенциального просмотра данного инцидента у монитора следовало изменить свое первоначальное решение и удалить с поля игрока ЦСКА за серьезное нарушение правил игры», — говорится в вердикте ЭСК на официальном сайте РФС.

Кроме того, в ЭСК оценили эпизоды с желтой карточкой защитника «Спартака» Алексиса Дуарте и неназначением пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку Федора Чалова. В обоих случаях экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитра.

Источник: РФС
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Василий Казарцев
Мойзес Барбоза
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