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3 апреля, 17:20

В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном назначении Адиева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о возможном назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера команды вместо Мирослава Ромащенко.

«Я понятия не имею об этом. Да, руководство и болельщики недовольны результатом команды. Но у «Ахмата» есть главный тренер — Мирослав Ромащенко. И он готовит команду к предстоящим играм. Мы уверены, что он справится, больше добавить нечего», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» сообщил, что главный тренер сборной Казахстана Адиев может сменить Ромащенко на посту главного тренера «Ахмата».

Ромащенко возглавляет грозненский клуб с августа 2023 года. После 21 сыгранного матча в нынешнем сезоне РПЛ «Ахмат» с 20 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
Магомед Адиев
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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