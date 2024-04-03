Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

3 апреля, 17:27

Воспитанник «Зенита» Барановский назвал отличие главной команды от молодежной

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Алексей Барановский рассказал о различиях второй и главной команд клуба.

«В основе футбол, как кажется, построен на более сильных игроках. Нужно довести до них мяч, чтобы они делали игру впереди. А в «Зените-2», молодежке или ЮФЛ ты можешь гораздо больше брать инициативу на себя, проявлять свою индивидуальность», — приводит слова Барановского Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Барановский сыграл 11 матчей в МФЛ, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. За главную команду клуба 19-летний футболист провел три матча в сезоне-2022/23.

Источник: Metaratings.ru
ФК Зенит
ФК Зенит-2
1
0
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
В КХЛ определяются финалисты плей-офф
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном назначении Адиева

Агент Фернандес: «Маурисио не вернется в Россию, он будет играть в Бразилии»