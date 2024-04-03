Воспитанник «Зенита» Барановский назвал отличие главной команды от молодежной

Нападающий «Зенита» Алексей Барановский рассказал о различиях второй и главной команд клуба.

«В основе футбол, как кажется, построен на более сильных игроках. Нужно довести до них мяч, чтобы они делали игру впереди. А в «Зените-2», молодежке или ЮФЛ ты можешь гораздо больше брать инициативу на себя, проявлять свою индивидуальность», — приводит слова Барановского Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Барановский сыграл 11 матчей в МФЛ, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. За главную команду клуба 19-летний футболист провел три матча в сезоне-2022/23.