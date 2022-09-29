В «Лацио» опровергли новость об интересе к Андрею Мостовому

29 сентября, 14:35
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому.
— Правда ли, что вам предложили Андрея Мостового?
— Нет, это неверная информация. Он нам неинтересен.
В сезоне-2022/23 Мостовой забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 13 матчах за «Зенит». Контракт 24-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2024 года.
Портал Transfermarkt.com оценивает Мостового в 3,5 миллиона евро.