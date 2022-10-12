В «Маккаби» отреагировали на новость об интересе «Спартака» и ЦСКА к Лави

Пресс-атташе израильского «Маккаби» из Хайфы Давид Базак в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил об отсутствии информации об интересе московских ЦСКА и «Спартака» к капитану Нета Лави.

«Интерес «Спартака» и ЦСКА к нашему капитану Нета Лави? К сожалению, нам ничего не известно об этом», — сказал Базак «СЭ».

Ранее информировали, что армейцы уже пытались подписать Лави около 2 лет назад, однако тогда «Маккаби» не согласился продавать полузащитника.

Нета Лави — воспитанник «Маккаби», в сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах команды и не отличился результативными действиями. Также у на его счету 10 игр в составе сборной Израиля за всю карьеру.