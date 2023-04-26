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Сегодня, 16:00

В правление РПЛ войдут 7 человек, включая президента и исполнительного директора лиги

Руслан Минаев
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Клубы РПЛ утвердили положение о правлении лиги, сообщает пресс-служба турнира. В него войдут семь человек, включая президента и исполнительного директора РПЛ.

Голосование по кандидатам от клубов состоится на одном из ближайших собраний.

Отмечается, что по планам правление позволит оптимизировать работу по ключевым вопросам, а также подготовку к общим собраниям.

Ранее стало известно о создании рабочей группы по обсуждению структуры внутренних турниров, которую возглавит гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.

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