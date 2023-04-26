В правление РПЛ войдут 7 человек, включая президента и исполнительного директора лиги

Сегодня, 16:00
Клубы РПЛ утвердили положение о правлении лиги, сообщает пресс-служба турнира. В него войдут семь человек, включая президента и исполнительного директора РПЛ.
Голосование по кандидатам от клубов состоится на одном из ближайших собраний.
Отмечается, что по планам правление позволит оптимизировать работу по ключевым вопросам, а также подготовку к общим собраниям.
Ранее стало известно о создании рабочей группы по обсуждению структуры внутренних турниров, которую возглавит гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.