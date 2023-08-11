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Сегодня, 17:26

В «Урале» заявили, что готовы предложить тренерскую должность Шатову в клубе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что клуб готов предложить полузащитнику Олегу Шатову должность в клубе в случае успешного обучения на тренера.

«Конечно, мы готовы предложить Олегу должность в клубе. Мы всегда рады его видеть», — сказал Иванов «СЭ».

10 августа в «Урале» заявили, что Шатов приостановил карьеру, чтобы получить тренерскую лицензию. В последний раз 32-летний россиянин выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).

Олег Шатов
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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