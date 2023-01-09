Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:09

Кечинов: «Если Рассказов не нужен «Спартаку», его надо продавать»

Кечинов прокомментировал возможный уход Рассказова из «Спартака»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный уход из клуба Николая Рассказова.

«Рассказов мало играет в «Спартаке». Ему необходима игровая практика. Если Николай не нужен клубу, значит, его надо продавать. Каким клубам РПЛ пригодился бы Рассказов? Сложно говорить, что Рассказов перейдет в топ-команду, например, «Зенит» или ЦСКА. Николай знает свое дело. Он бы мог пригодиться любой команде РПЛ, кроме двух вышеперечисленных», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

25-летний россиянин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-esli-rasskazov-ne-nuzhen-spartaku-ego-nado-prodavat/
Валерий Кечинов
Николай Рассказов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова рекордсмен России. Теперь — по матчам
Норвежцы могут отказаться от Олимпиады-2024 из-за России. Они уже грозились бойкотировать Пекин-2022
Умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев
Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
Тело мужчины обнаружили в салоне красоты в Москве
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Геннадий Орлов: «Бердыеву надо спасти «Сочи», но это будет для него не так сложно»

Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах в ОАЭ