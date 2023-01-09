Кечинов: «Если Рассказов не нужен «Спартаку», его надо продавать»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный уход из клуба Николая Рассказова.

«Рассказов мало играет в «Спартаке». Ему необходима игровая практика. Если Николай не нужен клубу, значит, его надо продавать. Каким клубам РПЛ пригодился бы Рассказов? Сложно говорить, что Рассказов перейдет в топ-команду, например, «Зенит» или ЦСКА. Николай знает свое дело. Он бы мог пригодиться любой команде РПЛ, кроме двух вышеперечисленных», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

25-летний россиянин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.