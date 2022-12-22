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Сегодня, 23:28

Vecernje novosti: хорватский футболист «Зенита» Ловрен демонстрировал фашистское приветствие

Деян Ловрен.
Фото AFP
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Игроки сборной Хорватии Деян Ловрен и Марсело Брозович попали в скандал на родине.

Как информирует Vecernje novosti, во время частной вечеринки футболисты демонстрировали фашистское приветствие националистического движения Усташи и выкрикивали их лозунг-приветствие «За дом — готовы!».

По данным Alo.rs, во время прямой трансляции, которая шла в соцсетях из принадлежащего Брозовичу кафе, Ловрен подпевал песням Марка Перковича, которого не раз обвиняли в фашизме.

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Ловрен стал бронзовыми призерами чемпионата мира-2022 в составе сборной Хорватии. 33-летний футболист выступает за «Зенит» с 2020 года.

30-летний Брозович представляет итальянский «Интер».

Деян Ловрен
Марсело Брозович
Сборная Хорватии по футболу
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