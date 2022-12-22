Vecernje novosti: хорватский футболист «Зенита» Ловрен демонстрировал фашистское приветствие

Сегодня, 23:28
Игроки сборной Хорватии Деян Ловрен и Марсело Брозович попали в скандал на родине.
Как информирует Vecernje novosti, во время частной вечеринки футболисты демонстрировали фашистское приветствие националистического движения Усташи и выкрикивали их лозунг-приветствие «За дом — готовы!».
По данным Alo.rs, во время прямой трансляции, которая шла в соцсетях из принадлежащего Брозовичу кафе, Ловрен подпевал песням Марка Перковича, которого не раз обвиняли в фашизме.
Ловрен стал бронзовыми призерами чемпионата мира-2022 в составе сборной Хорватии. 33-летний футболист выступает за «Зенит» с 2020 года.
30-летний Брозович представляет итальянский «Интер».