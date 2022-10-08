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Сегодня, 12:23

Вилков назвал трех лучших судей РПЛ на данный момент

Бывший российский арбитр Михаил Вилков поделился мнением о том, кто является лучшим судьей РПЛ на данный момент.

«Я выделю троих. Влад Безбородов показывает стабильную, качественную работу, несмотря на возраст. Павел Кукуян — сильно прибавил. Он готов отработать любой матч. Ему спокойно доверяют большие матчи и дерби. Отмечу и Кирилла Левникова, он тоже неплохо смотрится», — приводит слова Вилкова Sport24.

Безбородов будет работать на матче «Торпедо» — «Нижний Новгород» в рамках 12-го тура РПЛ. Кукуян обслужит встречу между «Факелом» и «Зенитом», Левников — ЦСКА — «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-08-eks-arbitr-vilkov-nazval-trekh-luchshikh-sudey-rpl-na-dannyy-moment
Футбол
РПЛ
Владислав Безбородов
Кирилл Левников
Михаил Вилков
Павел Кукуян
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