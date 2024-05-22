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Сегодня, 07:14

Радимов: «Если против «Зенита» играют в открытый футбол, то равных ему нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Ахмат» помог «Зениту» в матче 29-го тура чемпионата России, сыграв в открытый футбол. Петербуржцы выиграли со счетом 5:1.

«Однозначно эта победа была нужна, потому что столько было неудачных матчей, потеря лидерства, да и теперь не от «Зенита» все зависит. Но, повторюсь, надо было побеждать, чтобы остаться, во-первых, в гонке, а во-вторых, почувствовать ту былую уверенность. Отчасти помог и «Ахмат», но не потому, что у них не было мотивации. Одной мотивацией у них как раз был последний домашний матч в этом году. Но «Ахмат» сыграл в открытый футбол. И это еще раз показывает, что если против «Зенита» играют в открытый футбол, то равных ему нет. Мастерство выше, игра точная. А когда против них закрываются, как «Рубин», ЦСКА три матча, «Зениту» очень тяжело вскрывать оборону. Потому что нет такого мастера, как Малком, который может обыграть один в один, или как Кузяев. Плюс не адаптировались до конца Педро и Артур. В этом плане проблема с позиционной атакой существует не потому, что Семак ее плохо выстраивает, а потому, что не адаптировались. Просто новички ищут себя в этой схеме», — цитирует «РБ Спорт» Радимова.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-ahmat-pomog-zenitu-pobedit-potomu-chto-sy-gral-v-otkry-ty-j-futbol/
Владислав Радимов
Футбол
ФК Зенит
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