Якубко: «Словацкие команды не отказались бы от матчей с российскими клубами»

Экс-нападающий сборной Словакии и «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал отказ болгарского «Левски» от товарищеских матчей против российских клубов.

«Здесь опять приходится возвращаться к политике, — цитирует «РБ Спорт» Якубко. — По соперникам на сборах надо думать заранее, хотят ли команды играть с русскими. Есть турецкие клубы, казахстанские, узбекские. Конечно, все хотят получить наиболее сильного соперника, который двигается вперед, атакует. Мне кажется, словацкие команды не отказались бы от матчей с российскими клубами».

Ранее стало известно, что болгарская команда подверглась критике со стороны болельщиков и приняла решение отказаться от матчей против «Спартака» и «Урала».