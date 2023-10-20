Юран — о предложении «Спартака» в 2003 году: «Я сказал, что не готов»

Главный тренер «Пари НН», экс-форвард «Спартака» Сергей Юран в интервью «СЭ» вспомнил, как 20 лет назад получил предложение возглавить красно-белых, с которыми сыграет в следующем туре.

— Уверены, что, если бы вас позвал «Спартак», справились бы с давлением болельщиков и прессы, которое в этом клубе — как нигде в России?

— Один раз я уже отказался от предложения «Спартака», потому что смотрел на вещи реально. Теперь у меня достаточно тренерского опыта, могу находить общий язык с болельщиками. Но способ для этого есть только один — давать результат. В «Спартаке» может быть только одна цель — чемпионство, и я как игрок испытал это на себе.

— Отказались вы в 2003 году, когда президент клуба Андрей Червиченко предложил вам и Андрею Чернышову выбрать, кто из вас главный, а кто — помощник?

— Да. Я сказал Червиченко, что не готов, поскольку только недавно завершил игровую карьеру. А Чернышов уже возглавлял молодежку, у него опыта побольше было.

— Может, вторым тогда, после Романцева, тоже не стоило идти?

— Я был молод... Может, и не надо было. Нужно было идти своей дорогой с самого начала. А когда нет результата, все виноваты и должны уйти, это нормальное явление.