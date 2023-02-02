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Сегодня, 21:12

Семин: «Карпин — хороший тренер с волевым характером. Желаю ему побеждать во всем»

Семин назвал Карпина специалистом с волевым характером
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Валерия Карпина специалистом с волевым характером.

2 февраля главному тренеру «Ростова» и сборной России исполнилось 54 года.

«Карпин — хороший тренер с волевым характером. Желаю ему побеждать во всем. Пусть будет как можно больше футбольной удачи!» — приводит слова Семина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 «Ростов» под руководством Карпина набрал 35 очков в 17 матчах РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице.

Сегодня «Ростов» играет со «Спартаком» в Winline Зимнем Кубке РПЛ. «СЭ» ведет текстовую трансляцию.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Юрий Семин
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