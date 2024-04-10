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Сегодня, 10:45

Защитник «Факела» Сенхаджи назвал лучших партнеров в своей карьере

Микеле Антонов
Корреспондент
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Алжирский защитник «Факела» Райан Сенхаджи назвал «СЭ» лучших партнеров по команде в своей карьере.

«Лучший футболист, против которого я играл? Так сразу и не вспомню. Могу сказать, с кем я играх в команде. Это Маркус Тюрам и Ибраима Конате, который сейчас в «Ливерпуле», — сказал Сенхаджи «СЭ».

Сенхаджи играет в воронежском клубе с января 2024 года. До этого футболист выступал за французский «Сошо», болгарские «Монтану», «Пирин» и «Крумовград», алжирский «Кабулье» и датский «Яммербугт».

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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