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29 сентября, 11:22

Идову может получить повестку: «У меня двойное гражданство. Все может быть»

Микеле Антонов
,  
Севастиан Терлецкий

Защитник «Химок» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» рассказал, как отвлекается от новостей о частичной мобилизации.

— Ситуация неоднозначная. Как отвлекаться от всего, что происходит в стране?

— У каждого свой способ. Отвлечение — вот, футбольное поле, мяч, родные, близкие плюс-минус. Но все равно абстрагироваться прямо на 100 процентов нельзя. Процентов на 80, может быть.

— Чисто теоретически вас может это как-то затронуть?

— Думаю, всех это может затронуть чисто теоретически. Как ни крути, все может быть. Нужно готовиться ко всему и просто надеяться на лучшее.

— Мы к тому, что у тебя двойное гражданство. У тебя есть военный билет?

— Двойное гражданство, у меня есть военный билет. Все может быть.

30-летний Идову — уроженец Санкт-Петербурга, его отец — нигериец, а мать — наполовину нигерийка, наполовину русская. Футболист провел 10 матчей за сборную Нигерии и забил 1 гол.

Брайн Идову
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