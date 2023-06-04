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РПЛ

Сегодня, 22:27

Защитник «Спартака» Джикия сообщил, что ему может потребоваться операция

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги ежегодной премии РПЛ.

— Согласен с победителями номинаций или у тебя где-то есть свои кандидаты?

— В целом согласен со всем. Голосовали эксперты, тренеры, болельщики. Отдельно, хочется поддержать Промеса, который провел очень качественный сезон, забил много важных голов. Но мы с уважением относимся к премии, которую сегодня организовали. Все хорошо, отличное настроение. Сейчас еще немного здесь побудем и отправимся в долгожданный отпуск.

— Какие планы на отпуск?

— Заняться здоровьем. Именно поэтому я пропустил последние матчи.

— Что за проблемы?

— Проблема с ногой, и есть проблема, которая, возможно, потребует хирургического вмешательства.

— К первому сбору будете оптимально готовы?

— Думаю, что да. Потому что есть месяц до начала сбора. Быстрее займусь здоровьем — быстрее восстановлюсь и быстрее начну готовиться к возобновлению чемпионата.

— Отъезд в теплые страны не планируется?

— Точно не знаю. Все будет зависеть от масштаба реабилитации.

— Не могу не спросить про красную карточку.

— Это было вчера.

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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