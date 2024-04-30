Петрович: «Дзюбе стоит поиграть в лигах ниже классом»

Главный тренер «Зриньски» Желько Петрович заявил, что нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе есть смысл попробовать себя в более слабых чемпионатах.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.

«Дзюбе стоит поиграть в лигах ниже классом, чтобы получать время — для него это сейчас самое важное. Где-нибудь на Кипре он смог бы продолжить свою карьеру еще на год-два. В его возрасте уже сложно держать планку, постоянно биться. Он сильный человек, но возможно, пора уже поиграть в удовольствие», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.