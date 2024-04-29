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Сегодня, 00:30

На ЦСКА больно смотреть — Игнашевич нокаутировал его, даже несмотря на гол-фантом

«Балтика» обыграла ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Футболисты «Балтики» и ЦСКА ведут борьбу за мяч после подачи.
Фото ФК «Балтика»
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Не помог даже гол-фантом.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
28 апр, 21:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
3:1
ЦСКА

Все-таки этот сезон уникален по всем компонентам и метрикам.

Во-первых, мы давно не видели такой борьбы за выживание, где прямо сейчас сражаются семь клубов.

Во-вторых, вверху на золото по-прежнему претендуют три команды - и в их число не входит действующий обладатель серебра и Кубка России. Хотя летом именно ЦСКА считался главным конкурентом «Зенита» - как самый системный и стабильный клуб, который приготовился к рывку во втором сезоне при Владимире Федотове.

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Да, возможно, обогнать Питер изначально выглядело сверхзадачей, но такое падение - точно перебор. Антирекорд по упущенным очкам и проваленные концовки, бесконечные травмы, дисквалификации и, наконец, седьмое место, которое уже в этом туре может превратиться в девятое!

Катастрофа.

В Калининграде абсолютно все пошло не по плану: от гейм-менеджмента, реализации и состава. Хотя после унылого, но энергозатратного дерби со «Спартаком» Федотов прилично перетряхнул заявку: Мендес, Агапов и Обляков остались в запасе, тройку центральных защитников составили Мойзес, Дивеев и Лукин; Кисляк впервые ворвался в основу, а Давила вернулся в атаку - к Чалову и Мусаеву.

Возможно, это добавило свежести - в первом тайме ЦСКА уступил во владении, но перебил по ударам (11-4) и вроде бы дал понять, что проблем не возникнет (особенно учитывая три победы над «Балтикой» в сезоне). Но сразу после перерыва надежды рухнули.

Ну что хорошего может вспомнить ЦСКА, кроме удара Давилы после роскошного паса Келлвена и гола-фантома, непонятно как засчитанного Бобровским и подтвержденным ВАР? В недавнем класико мы убедились, к какому скандалу приводят подобные решения. Но «Балтика» победила с таким запасом, что о судействе даже не придется вспоминать.

Во втором тайме команда Сергея Игнашевича просто нокаутировала оппонента, заслужила бурную овацию и до воскресных игр выбралась не только из зоны прямого вылета, но и перешагнула стыки.

Четвертая победа в шести матчах, 16 забитых мячей весной, ярчайший прогресс чуть ли не всей основы (от стабильного Латышонка до Козлова, Энрикеса, Фернандеса, Лисаковича, Рыбчинского, Ковалева и многих других). Но главное - абсолютное понимание, как играет команда и что хочет сделать на поле. Хотя по факту в этом виде она собралась только зимой - и вкатывалась в весеннюю стадию под дичайшим давлением. Которое не спадает до сих пор.

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А теперь сравните с ЦСКА: кто раскрылся в этом сезоне, кроме Файзуллаева и Давилы? Есть ли чувство надежности? Стабильно работающий игровой план? Может, понимание, что ждать от команды в следующем туре? Там, кстати, «Рубин», а еще три встречи с «Зенитом» (две в Кубке, одна - в РПЛ) за девять дней. Дальше - «Пари НН» с новым тренером и финиш с «Уралом», которому тоже нужны очки.

В этом сезоне кризис накрыл чуть ли не все клубы премьер-лиги. Но как же странно, что один из сильнейших случился именно в ЦСКА.

И кризис не просто продолжается, а усиливается с каждой новой игрой.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Ян Бобровский
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