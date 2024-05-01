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Сегодня, 17:12

Орлов: «Зениту» необходима психологическая встряска»

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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«Поражение «Зенита» от «Динамо» было ожидаемо. Потому что в последних трех матчах «Зенит» забил только один мяч. И мало создается голевых моментов. Здесь, конечно, нет связки полузащитников и нападающих. Были же связи, но я понимаю, что защитники, другие команды — они научились, как разбивать вот эти связки зенитовские. И они перекрывают нападающих, и подстраховка идет, и очень внимательная игра. Посмотрите, как хорошо в обороне играют команды против «Зенита». Такая компактность, такая взаимоподстраховка. В общем, «Зениту» необходима какая-то встряска психологическая. Что-то с ними должно произойти», цитирует Орлова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает сине-бело-голубым по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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