Орлов: «Зениту» необходима психологическая встряска»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

«Поражение «Зенита» от «Динамо» было ожидаемо. Потому что в последних трех матчах «Зенит» забил только один мяч. И мало создается голевых моментов. Здесь, конечно, нет связки полузащитников и нападающих. Были же связи, но я понимаю, что защитники, другие команды — они научились, как разбивать вот эти связки зенитовские. И они перекрывают нападающих, и подстраховка идет, и очень внимательная игра. Посмотрите, как хорошо в обороне играют команды против «Зенита». Такая компактность, такая взаимоподстраховка. В общем, «Зениту» необходима какая-то встряска психологическая. Что-то с ними должно произойти», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает сине-бело-голубым по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).