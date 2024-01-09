Тедеско заявил, что до сих пор является большим фанатом «Спартака»

«СЭ» поговорил с экс-тренером красно-белых, который вывел сборную Бельгии на Евро-2024.

Доменико Тедеско — один из лучших тренеров в новейшей истории «Спартака». Немецкий специалист принял команду на 12-м месте и за 1,5 года прокачал ее до серебряных медалей и квалификации в Лигу чемпионов. После чего, отработав контракт, возглавил «Лейпциг». А после — сборную Бельгии.

В своем первом интервью после отъезда из России Тедеско рассказал об отношениях с Леонидом Федуном и Заремой Салиховой, оценил нынешние перспективы клуба, а также объяснил свои слова о «правильности решения об отстранении российских команд».

Приглашение в сборную России

— Доменико, во-первых, поздравляем с успешной квалификацией вашей команды на Евро-2024! Уже проанализировали сложность группы в финальной части?

— Спасибо! Мы очень рады, что прошли отбор. Со стороны кажется, что это было довольно просто. Но нам нужно было произвести множество изменений в команде — в том числе потому, что некоторые футболисты завершили карьеру в сборной. Например, Аксель Витсель.

Плюс, конечно, нам не хватало Кевина Де Брейне. Он отсутствовал на протяжении практически всего отборочного турнира. Самое важное сейчас — это то, что мы попали на Евро. На бумаге кажется, что Бельгия — фаворит. Но мы встретимся со Словакией, которая в отборочной группе проиграла лишь дважды — Португалии. И то в упорной борьбе — 2:3 и 0:1. Это действительно хорошая команда. Румыния же вообще за время квалификации не уступила ни разу.

— После ваших первых матчей я общался с бельгийским журналистом, который заявил: «Мы очень давно не видели такую крутую сборную, как при Тедеско». В чем, как вы думаете, наибольший прогресс команды под вашим руководством?

— Для меня особенно важно, чтобы мы были как семья. У нас сформировался хороший коллектив не только на футбольном поле, но и за его пределами. Думаю, это то, что было первоочередным для нас. Конечно, мы можем говорить о тактике, о действиях в атаке, но на первом месте для меня всегда — взаимоотношения в коллективе.

— Бельгия — один из фаворитов любого турнира, но до сих пор ничего не выиграла... За счет чего ваша команда сможет наконец-то взять трофей?

— Одержать победу на таком масштабном турнире невероятно сложно. Мы точно не среди главных фаворитов.

— Не так давно ходили слухи, что еще в 2021 году вашу кандидатуру предлагали на пост главного тренера сборной России. Вы контактировали с РФС?

— Нет, я не могу говорить о таких вещах. Поймите, порой что-либо может происходить, даже когда ты не знаешь об этом... Например, кто-то ищет тренера, обсуждают твою кандидатуру, но ты-то не в курсе. Конечно, до меня доходили эти слухи, но мне тяжело их комментировать.

Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников/ ФК «Спартак»

Бериша мог задеть Абаскаля! Мое мнение: такое поведение недопустимо

— В итоге вы возглавили Бельгию. А спортивный директор федерации Франк Веркаутерен, работавший в Самаре, рассказал «СЭ», что наводил справки в России — и о вас очень хорошо отзывались футбольные люди, болеющие за «Спартак».

— Для меня это самая важная вещь. Конечно, есть результаты, но когда ты уходишь из клуба и о тебе говорят в хорошем ключе, это главное. Что касается моих воспоминаний... Для меня «Спартак» — это семья: великолепное время, великолепный клуб, великолепные люди. У меня до сих пор осталось очень много хороших друзей как в самом клубе, так и в Москве.

— Поддерживаете общение со спартаковцами?

— Конечно, разговариваю с игроками, близкими к клубу людьми, даже с теми, кто ухаживал за газоном или занимался экипировкой. Там были поистине фантастические люди.

— После вас никто не добивался даже серебра — был только Кубок России у Паоло Ваноли. Что нужно сделать «Спартаку», чтобы выиграть РПЛ?

— Думаю, что с той командой, которая подобрана сейчас, «Спартак» может справиться с любым соперником. Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков [основы], Соболев и Промес забивают голы, скамейка очень качественная. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть.

— То есть вы удивлены, что команда не может повторить успех 2017 года?

— Смотрю очень много игр «Спартака», когда у меня появляется свободное время. В РПЛ непросто побеждать, я всегда говорю об этом. Особенно трудно против таких соперников, как «Урал» или «Ахмат». В целом же с того времени, когда я работал в «Спартаке», все поменялось — пришли игроки, которых я уже не знаю. Поэтому мне трудно судить.

— Вы упомянули «Ахмат». Видели недавний инцидент с участием Абаскаля и Бериши?

— Не знаю, что случилось во время той игры, но, с моей точки зрения, такое поведение со стороны футболиста недопустимо. Как тренер я был удивлен, что игрок пробежал настолько близко... Он же мог задеть Абаскаля...

— Многое ли сегодня теряет команда без своих активных фанатов? Вы ведь в свое время даже перенесли скамейку поближе к фанатской трибуне.

— Для меня фанаты — самое важное в футболе. Считаю, что каждой команде очень сложно играть против красно-белых, когда стадион заполнен до отказа. Для меня футбол очень сильно отличается, когда фанатов на трибунах нет. Их отсутствие — это большой недостаток. Мы же играем в футбол для них!

Доменико Тедеско. Фото Global Look Press

Мои слова о решении УЕФА? Я никогда не говорил ничего против «Спартака»

— Хочется прояснить одну вещь. Вы как-то сказали, что «отстранение «Спартака» перед игрой с вашим «Лейпцигом» в Лиге Европы — правильное решение». К вам отношение среди болельщиков «Спартака» до сих пор максимально позитивное, но эта фраза многих смутила...

— Ваш футбол находится в сложной ситуации без еврокубков, но я никогда не говорил ничего против «Спартака»! Важно самим слышать то, что я сказал по этому поводу на пресс-конференции. Так вот, я всегда говорил лишь, что сам ничего не решаю — это решает УЕФА.

— В том розыгрыше Лиги Европы «Спартак» занял первое место в самой сложной группе, а Соболев даже заявил, что клуб мог бы выиграть турнир. Как считаете, действительно ли та команда была на это способна?

— Я был тренером этой команды, верил в нее, любил ее. Причем это относится не только к болельщикам, стадиону, но и к игрокам. Думаю, что у коллектива был хороший потенциал. В какие-то моменты важна удача и еще некоторые факторы.

В последний раз я был на матче «Спартака», когда играли против «Наполи». И мы победили! Команда выглядела просто прекрасно. Если ты обыгрываешь «Наполи», значит, в состоянии пройти любого соперника.

— Скоро у «Спартака» будут сборы в ОАЭ — не хотели бы навестить команду?

— С этим сложно. Сейчас у нас не так много времени, нужно много работать. Но если получится встретиться с ребятами, я буду очень рад.

— После вашего ухода у красно-белых сменился владелец. На ваш взгляд, «Спартак» при Леониде Федуне и без — разные клубы?

— Я знаю «Спартак» лишь как клуб Федуна, потому что мое знакомство с красно-белыми произошло именно при нем. Клуб для меня тесно связан с Леонидом Арнольдовичем. Мне все нравилось при нем. Он поддерживал и верил в нас даже в самые сложные моменты. Вы же помните, что случалось. Я проработал в «Спартаке» 19 месяцев, но за это время у нас сменились три или четыре генеральных директора, ха-ха!

Для меня Федун — очень важная фигура. В личных разговорах он всегда поддерживал меня. Он знал, кто мы и на что мы способны. У нас была хорошая молодая команда, мы подтянули Маслова, Умярова и других футболистов. Руководители понимали, что мы хотим лучшего для «Спартака».

— До сих пор общаетесь с Федуном и Заремой?

— Да, поздравляем друг друга с Рождеством, с днем рождения.

— Самое яркое впечатление о Федуне?

— У него большое сердце! Каждый раз убеждался в этом, когда мы разговаривали, особенно в конце нашего сотрудничества.

— Зарема часто комментирует ваши успехи в СМИ. Видите ли вы ее цитаты? И пишет ли она вам?

— Все то же самое: пишем друг другу по праздникам, а она присылает сообщения, когда я выигрываю. Мы хорошо общаемся.

— Вы даже как-то отправляли ей фото с заправки «Лукойла»!

— Да, я помню! Кажется, это было в Азербайджане.

— Летом 2021 года тренер вратарей Макс Урванчки привез на сборы в Австрию несколько ящиков пива из своего родного города для персонала команды. Хотели бы сейчас посидеть с игроками и работниками «Спартака», выпить пива?

— Ха-ха! Урванчки всегда находился в хороших отношениях со всем персоналом, что было важным фактором для меня. Русские любят немецкое пиво, они всегда его просили. Тут Макс и привез им. Не думаю, что его там было много.

— Кого вы считаете самым талантливым российским футболистом из вашей команды?

— Многих: Умяров, Маслов были очень хороши. Но в то же время были и более опытные — Соболев, Джикия. Зобнин — вообще фантастический игрок.

— Джикия сейчас потерял место в старте и вообще может покинуть «Спартак».

— О нынешнем времени мне сложно судить. А в мое Джикия был капитаном. То есть вы понимаете, насколько он был важен для нас?

Зарема Салихова, Леонид Федун и Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов карьеры

— «Зенит» никому не отдает титул на протяжении пяти лет. Заслуженно?

— Конечно, если ты пять раз подряд выигрываешь золото, должна быть причина. У Питера хорошие игроки, которые дают качество, и солидный бюджет. Думаю, клуб проделал отличную работу.

— В «Зените» порой выходят восемь иностранцев. Нормально ли это для РПЛ в нынешних условиях — и стоит ли «Спартаку» идти по пути покупки сверхдорогих легионеров?

— В мое время лимит на легионеров обязывал выпускать пятерых россиян в стартовом составе. Потом все поменяли. Сложно сказать, у каждого правила есть достоинства и недостатки. Из того, что я увидел в РПЛ, могу сказать: здесь есть много хороших россиян. Например, я помню, что, когда мы играли с тульским «Арсеналом», у них был очень хорош Лесовой.

Многие юные российские игроки могли быть конкурентоспособными в РПЛ. Сборная до 21 года была очень сильной в то время. Поэтому нужно давать шанс молодежи, у нее большой потенциал. В России отличная футбольная школа.

Не всегда нужны иностранцы. Конечно, можно привезти двух-трех легионеров, в любом чемпионате это пойдет только в плюс. В бундеслиге, например, есть как легионеры, так и хорошие доморощенные игроки.

— Валерий Карпин недавно призвал российских футболистов уезжать в Европу. Кто из вашего «Спартака» мог бы это сделать?

— Соболев, Джикия, Зобнин, Маслов, Умяров и многие другие.

— Следите ли за иностранцами из «Спартака», которые сейчас выступают в Европе? Например, за Жиго, Понсе, Кралом, Кофрие?

— Да, конечно. Особенно за Кофрие, потому что он бельгиец. Смотрю игры Крала за «Унион», матчи «Марселя» Жиго. Хотя далеко не всегда, конечно, удается, потому что я на сто процентов сконцентрирован на бельгийцах.

— Что хотели бы пожелать нынешнему «Спартаку»?

— Я до сих пор остаюсь большим фанатом клуба. И посылаю всем теплые объятия.

— Ваше лучшее воспоминание о России?

— У меня очень много воспоминаний, всегда буду говорить, что это было фантастическое время. Счастлив, что работал в «Спартаке». Это один из лучших периодов моей карьеры.

— Что вы можете пожелать болельщикам «Спартака» в Новом году?

— Желаю всем хороших праздников. Чтобы все оставались здоровыми, это самое главное. Плюс максимального успеха «Спартаку»!