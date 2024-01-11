Бразильский журналист Фабио Алейшо — о новичках «Зенита».

Не уверен, что Артур заменит Малкома. Тот — игрок другого уровня

— На днях «Зенит» объявил о подписании 25-летнего нападающего «Палмейрас» Артура. Сможет ли он заменить Малкома?

— Не уверен в этом. Да, у них с Малкомом схожие позиции, функционал, но пока у меня по Артуру есть довольно большие вопросы.

— Поясните, пожалуйста.

— Сейчас его сложно сравнивать с Малкомом, который до перехода в «Зенит» уже поиграл в Европе — в «Бордо», «Барселоне». Артур же едет в Россию прямиком из Бразилии. Адаптация может занять больше времени. С другой стороны, он хорошо знаком с Клаудиньо — они вместе выступали за «Брагантино», понимают друг друга. Не исключаю, что и Клаудиньо с появлением в команде Артура приободрится, прибавит. Все-таки, надо признать, в этом сезоне он не показывает на поле того, на что способен, уже не так ярок, как прежде.

— Нельзя сказать, что в последнее время Артур поражал своей статистикой в чемпионате Бразилии.

— Согласен. Минувший чемпионат Бразилии получился для него неоднозначным. Он здорово начал сезон (в первых 10 турах нападающий был твердым игроком основы «Палмейрас», забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. - Прим. «СЭ»). А во второй половине сезона уже не был так хорош и потерял место в составе (в последних 10 турах Артур ни разу не выходил на поле с первых минут и не отметился ни одним результативным действием. - Прим. «СЭ»). Более того, без него в основе команда начала играть лучше.

— Вот как?

— Да. Поэтому у меня и возникает вопрос: какого же Артура мы теперь увидим в «Зените»? Того, который забивал и отдавал в начале чемпионата Бразилии, или того, который играл мало в концовке?

— Однако «Зенит» заплатил за него 15 миллионов евро.

— Не скрою, меня это удивило. Это слишком много. Поэтому «Палмейрас» даже не стал удерживать Артура, почти сразу согласился его продать. Замечу, что в прошлом году «Палмейрас» купил этого футболиста у «Брагантино» за 8 миллионов. Да, у «Зенита» есть средства, ему надо сейчас усиливать состав, чтобы выиграть гонку у «Краснодара». Но, на мой взгляд, в данном случае питерский клуб все же переплатил за бразильца. Если взять того же Нино из «Флуминенсе», о котором мы еще поговорим, то там трансферная цена была гораздо адекватнее — 5 миллионов.

Артур. Фото Global Look Press

— А сколько, на ваш взгляд, стоит Артур?

— Думаю, где-то 10-11 миллионов. Не больше.

— А если говорить только о футбольных качествах, можно ли сопоставить Артура с Малкомом?

— Я бы Малкома поставил выше. Он был посильнее Артура до прихода в «Зенит». Сейчас часть болельщиков «Палмейрас» жалеет о том, что клуб расстался с футболистом. Зато другие (и их, кстати, больше) даже рады: мол, за такую сумму, конечно, надо было продавать Артура, КПД которого в последнее время был невысок. На мой взгляд, Малком — футболист другого уровня.

— Артур будет играть правого инсайда в схеме 4-3-3 или мы можем увидеть его на позиции латераля в системе 3-5-2?

— Латераль точно не лучшее амплуа для Артура. Скорее всего, он будет играть в атаке — как правило, на правом фланге (иногда слева). Ему нужно действовать ближе к чужим воротам. В противном случае Артуру придется сложно. Ему подходит схема 4-3-3 либо 4-4-2.

Педро. Фото Global Look Press

Педро весной будет мало играть. «Зенит» — не команда для молодежи

— Вопрос про Ренана, которого отдали в аренду в «Интернасьонал». Почему у него не получилось в «Зените»?

- В Бразилии возлагали большие надежды на Ренана. В одном интервью я даже сказал, что он сыграет за национальную сборную на чемпионате мира.

— Погорячились тогда?

— На Ренане пока рано ставить крест. Сейчас он поиграет в более привычной среде, в «Интернасьонале», и, надеюсь, обретет себя. А вот что с ним случилось в РПЛ... Четкого ответа у меня нет. Начал-то он хорошо. Предположу, что защитник потерял уверенность в себе — в частности, после ошибок в матче с «Динамо». Но лично я не считаю его слабым игроком обороны. Нет, у него еще все впереди. Выскажу свое мнение: молодым футболистам крайне сложно проявить себя в «Зените». (Ренану — 20 лет. - Прим. «СЭ»). В этой команде на первом месте всегда стоит результат. Это клуб для готовых, сформировавшихся футболистов, которые способны сделать разницу. Но не для молодежи. Сейчас команде Семака нужно во что бы то ни стало взять очередной титул. Для этой задачи необходимы более опытные исполнители — Клаудиньо, Нино, тот же Артур.

— При этом в «Зенит» переходит Педро, которому в феврале исполнится только 18 лет.

— Хорошее замечание. Педро талантлив, но первое время ему будет непросто. Надеюсь, он не повторит путь Ренана. Повторю свою мысль: «Зенит» — не клуб для молодежи. И это касается не только бразильцев. Например, 20-летний Коваленко в РПЛ лишь несколько раз вышел на замену. А вы можете мне назвать молодого россиянина, который играет в основе питерцев?

— То есть Педро с ходу не выиграет конкуренцию у Мостового или у Изидора на левом фланге?

— На первых порах будет сложно. Все-таки Педро нечасто играл за основную команду «Коринтианс». А тут — другая страна, другая система. Предположу, что весной в чемпионате России Педро будет выходить на замену на 10-15 минут. Скорее это игрок на будущее, на следующий сезон. Сейчас нет особого смысла рисковать, нужно планомерно его подводить к играм в стартовом составе.

— Вы как-то говорили, что Педро — второй молодой талант Бразилии после Эндрика, который летом станет игроком «Реала».

— Да, помню. Но сейчас ситуация немного изменилась. Поставлю Педро, наверное, на четвертое место. Есть Эндрик, есть Роке, который перешел в «Барселону». В январе «Бенфика» подписала Маркуса Леонардо из «Сантоса». А вот дальше, пожалуй, по уровню таланта сейчас располагается Педро. В общем, он в топ-5, но уже не второй.

Нино. Фото Global Look Press

Нино, Марио, Ду Кейрос

— Вопрос про Нино. Логичный трансфер «Зенита»?

— Да. Хорошее приобретение. Уверен, это усиление. Нино — игрок для стартового состава, проявит себя в РПЛ. Надежный защитник. Он не авантюрен, привык играть в короткий пас, выходить из обороны в атаку. Техничный, хорошо обращается с мячом. Эффективен при игре на стандартах, на «втором этаже».

— Его минусы?

— Он не очень быстрый. Зато компенсирует это другими сильными качествами, о которых сказал выше.

— У вас есть уверенность, что весной справа в защите сине-бело-голубых будет играть Марио Фернандес?

— Не знаю, не знаю... Там у Семака есть варианты. Помимо Марио, справа может сыграть и Караваев, и Нино, и даже Эракович. Пока Фернандес далек от того футболиста, которого мы помним по играм за ЦСКА. Думаю, он и сам все прекрасно понимает. Травма немного выбила Марио из колеи. Посмотрим, как он будет выглядеть после сборов. Сейчас нельзя говорить о том, что «Зенит» ошибся с этим трансфером. Вот если клуб не предложит защитнику новый контракт в конце сезона, тогда все станет окончательно ясно.

— А по Ду Кейросу уже можно сделать вывод: с ним «Зенит» не угадал?

— У него очень сильные конкуренты. Барриос, Вендел. Объективно сложно было себя тут проявить. Думаю, Ду Кейросу лучше вернуться в Бразилию и получать там постоянную игровую практику.

Вендел. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сейчас Вендел вернется в «Зенит» без скандала

— Виден ли вам прогресс Мантуана или он остался на прежнем уровне?

— Он полезен для «Зенита», помогает команде. Понятно, это не суперуровень, но Мантуан точно картины не портит. Добротный, качественный игрок ротации.

— Поговорим о Венделе. Вернется ли он в «Зенит» из отпуска вовремя? И вернется ли вообще?

— Да, вернется. Думаю, после того, как клуб его оштрафовал в прошлый раз, Вендел больше рисковать не станет (смеется). Сейчас никаких проблем уже не возникнет. Он прилетит в срок и пройдет сборы с «Зенитом». В Бразилии нет никаких новостей, слухов, разговоров о том, что он может сменить команду, остаться на родине. Все спокойно.

— Но ведь писали о том, что Вендел хочет выступать за «Фламенго».

— Мое мнение: сейчас он вернется в «Зенит» без скандала. А вот летом, наверное, возможны варианты.

— После трансферов «Зенит» — фаворит в чемпионской гонке?

— На бумаге, пожалуй, да. Но мы пока не знаем, как все сложится, быстро ли игроки найдут взаимопонимание на поле. «Зенит» сделал приобретения, забрал у «Краснодара» Ахметова, немного ослабив конкурента. Но я никогда в жизни не видел в российской команде такого количества бразильцев!

— Это вам, наверное, греет душу?

— Ну... Это выглядит несколько странно. Да, я рад, что могу общаться с этими игроками, для работы это, наверное, хорошо. Но, по идее, «Зенит» сейчас может уже смело играть в чемпионате Бразилии (смеется). Знаете, в некоторых командах у меня на родине бразильцев даже меньше, чем в питерском клубе! Ну или столько же. У нас можно использовать одновременно пять легионеров на поле. В «Зените» же теоретически в стартовом составе могут выходить восемь моих соотечественников.

«Краснодар» потерял Ахметова, подписал колумбийского хавбека. Думаю, еще увидим трансферы. Очень надеюсь, что борьба за золото продлится до последнего тура.