«Эй, руссе! Почему говоришь по-русски?» На нашего болельщика напали в фан-секторе стадиона в Базеле

Это сын пресс-атташе тульского «Арсенала».

С «СЭ» связался пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников и рассказал, что в субботу, 19 февраля, на его сына Артема совершили нападение на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт».

Набираю немецкий номер пострадавшего.

— Я учусь во Фрайбурге, а по выходным люблю выбираться на футбол, — начал Артем Овсянников. — На этот раз выбор пал на встречу швейцарской Суперлиги «Базель» — «Серветт». Зашел на сайт, купил самый дешевый билет. Как выяснилось позднее, это фан-сектор, хотя никаких указаний на этот счет не заметил. Приехал на стадион, зашел в фан-шоп, потом отправился на трибуну. Как обычно, все снимаю на телефон по ходу движения, чтобы потом выложить в соцсети.

Еще даже не успел выйти на сектор, начал с прилавков, где продают сосиски и прочую еду. И тут кто-то подходит сзади широким шагом и бьет ногой по моей ноге. Мужчина говорит: «Удали запись», и двигается дальше. Я в шоке — в Швейцарии совершенно не ожидаешь такого. Смотрю на продавщиц, они пожимают плечами. Начинаю записывать новое видео, рассказываю о случившемся. И в этот момент ко мне сзади подходит еще один фанат, хватает за куртку и тащит куда-то в сторону, где нет народа. Я точно понимаю, что хочет меня избить. При этом стюарды не проявляют особого интереса к конфликту. И только чуть позже пришла главная по стюардам, нас растащила.

— Вы звали на помощь?

— Орал во все горло! Только это и спасло: стюарды зашевелились, позвав начальницу. Иначе не знаю, что со мной случилось бы. Глаза у нападавшего были как у зверя.

Артем Овсянников. Фото Соцсети

— Что происходило дальше?

— Я выложил сторис, где тегнул «Базель». Там в ответ пообещали разобраться в ситуации. Также написал в клуб на почту, обратился в службу безопасности — сказали, что изучат записи видеокамер. Их главный заметил, что нападавшим грозит попадание в «черный список», большой штраф и, возможно, арест. Кроме того, я сообщил об инциденте полицейским. Они составили протокол, пообещали объявить нарушителей в розыск. Отправил им свое видео. Кроме того, по камерам наверняка легко будет посмотреть, что случилось — у меня оранжевая куртка, она хорошо заметна. Ногу тоже осмотрели, но повреждения не видно — удар оказался не настолько сильным. Замечу, что и в службе безопасности, и в полиции ко мне отнеслись максимально корректно — чувствовал заинтересованность.

— Главный вопрос — за что на вас нападали?

— Увидев сторис с тегом «Базеля», мне пошли сообщения от фанатов. Не очень дружелюбные. Мол, ты знал, куда шел, это фан-сектор, здесь нельзя снимать, скажи спасибо, что не убили. Но мы живем в правовом обществе или по понятиям? Что значит, нельзя снимать? И откуда я это мог знать? Купил билет на сайте клуба, там, повторю, не было никаких разъяснений по поводу съемки. Для меня это дикость. Сколько раз ходил на футбол — нигде не возникало никаких проблем, снимал все подряд. А тут не единичный случай, а сразу два эпизода.

— Второй нападавший что-то вам говорил?

— Меня это тоже поразило. Я жил в Австрии, Дании, Германии, за все время ни единого случая, чтобы узнав о том, что я русский, кто-то косо посмотрел или что-то негативное сказал. Полное радушие. А здесь услышал: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?» Этот вопрос он повторил раз восемь. Впервые столкнулся с проявлением национализма.

— Чего теперь ожидаете?

— Полицейский оставил визитку, кроме того, обязательно напишу в клуб, так что смогу узнать итоги разбирательства.