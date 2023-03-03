«Урал» идет на серии из 13 матчей без поражений. Но против Квинси и Соболева команде Гончаренко не выстоять

«Спартак» почти не дарит очки командам из нижней части таблицы.

4 марта московский «Спартак» возобновит сезон РПЛ матчем против екатеринбургского «Урала». Встреча 18-го тура состоится в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Виталий Мешков.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Урал» 4 марта 2023 года

«Спартак» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу команды Гильермо Абаскаля можно поставить с коэффициентом 1.55, что приблизительно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), успех «Урала» — за 5.60 (14%).

Три из четырех предыдущих очных матчей завершились победами красно-белых с разницей минимум в два гола — Ф1(-1.5) идет за 2.55.

В среднем в играх с участием «Спартака» в РПЛ забивается 3.41 мяча, во встречах «Урала» — 2.88. ТБ 2.5 предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

В последнем матче в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России Промес и компания забили четыре гола «Локомотиву». На то, что «Урал» пропустит минимум дважды, котировка — 1.60.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.65, «обе забьют — нет» — в 2.30.

Хотя «Урал» проиграл москвичам оба предыдущих матча, екатеринбуржцы каждый раз подавали больше угловых. Победу гостей по корнерам можно взять за 4.10, хозяев — за 1.35.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 или 2:1 в пользу «Спартака» за 8.50.

«Спартак» — «Урал»: прогноз и анализ матча 18-го тура РПЛ 4 марта 2023 года

«Спартак» и «Урал» встретятся аж трижды за следующие 32 дня: один раз в РПЛ и еще два — в Кубке России. Это стало возможно благодаря успешному выступлению команд в 1/4 Кубка и последующему жребию. Москвичи в четвертьфинале Пути РПЛ расправились с «Локомотивом» (1:0 и 4:2), а екатеринбуржцы прошли «Ростов» (1:1 и 2:1).

Красно-белые здорово выглядели в атаке даже без дисквалифицированных Соболева и Шамара. Промес и русская молодежь довольно легко вспарывали оборону «железнодорожников» и показали высокую реализацию — забили пять мячей девятью ударами в створ. Но в игре с «Уралом» забаненные футболисты вернутся в строй, а значит у Абаскаля будет еще больше опций в атаке.

Нужны ли они красно-белым — вопрос, потому что в последних встречах с екатеринбуржцами «Спартак» играл очень результативно: забил 13 мячей в пяти играх. Встреча первого круга завершилась триумфом москвичей 2:0, хотя счет мог быть крупнее — Помазун совершил девять сейвов. В этот раз Илье снова придется потрудиться.

Несмотря на предварительное преимущество хозяев не стоит забывать, что тот самый последний матч пришелся на самый кризисный для «Урала» период — в начале сезона «шмели» проиграли шесть раз в семи турах. Сейчас же команда выглядит значительно бодрее: занимает 10-е место в РПЛ в восьми очках от зоны стыков, а серия без поражений насчитывает уже 13 игр (девять побед и четыре ничьи).

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Урал»

С одной стороны, нельзя не отметить шикарную серию «Урала». С другой, на этом отрезке из топ-команд екатеринбуржцы встретились лишь с ЦСКА (победа по пенальти в Кубке) и «Ростовом» (две победы и ничья). Можно ли считать большой командой «Локомотив» образца первой половины сезона, каждый решает сам для себя (москвичей «Урал» обыграл 4:2 и сыграл вничью 2:2).

И все-таки нынешний «Спартак» наряду с «Зенитом» — команды хай-класса. У красно-белых лучший в РПЛ подбор встроенных в игру воспитанников, длинная скамейка и отлаженный футбол. До перерыва москвичи проиграли соперникам не из пятерки всего один матч — «Крыльям» в Кубке. Причем та встреча до сих пор вызывает вопросы — возможно, красно-белые отказались от борьбы, чтобы не пустить на второе место «Зенит» (что им в итоге удалось).

Поэтому вряд ли «Уралу» стоит рассчитывать на набранные очки в Москве. Все-таки в последних четырех очных матчах превосходство команды Абаскаля было очень серьезным.

Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ1 (1.5) за 1.73.