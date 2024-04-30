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НХЛ

Сегодня, 07:32

«Даллас» победил «Вегас» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли

Руслан Минаев
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«Даллас» на выезде победил «Вегас» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 4:2.

У гостей голы забили Евгений Дадонов, Тай Делландреа, Роопе Хинтц и Уайатт Джонстон. У гостей шайбы забросили Джек Айкел и Майк Амадио. Одной голевой передачей отметился Иван Барбашев.

«Даллас» сравнял счет в серии: 2-2. Пятый матч пройдет в Далласе 1 мая. Победитель этой серии встретится с победителем в паре «Виннипег» — «Колорадо» (1-3).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Вегас» — «Даллас» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Амадио — 1 (Макнэбб, Хауден), 14:25 — 1:0. Дадонов — 1 (Сутер), 17:52 — 1:1. Айкел — 3 (Маршессо, Барбашев), 23:09 — 2:1. Джонстон — 3 (бол., Дюшен, Сегин), 29:45 — 2:2. Делландреа — 1 (Смит, Стил), 38:34 — 2:3. Хинтц — 1 (п.в.), 58:38 — 2:4.

Вратари: Томпсон (58:10 — 58:38, 59:05) — Эттингер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 35 (14+6+15) — 32 (8+17+7).

Наши: Барбашев (14.05/1/0) — Дадонов (13.52/1/+1).

30 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18 333 зрителя.

Счет в серии: 2-2

Источник: НХЛ
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
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