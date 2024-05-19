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«Урал» и «Оренбург» дали огня! Шесть голов и потасовка в добавленное время

«Урал» и «Оренбург» сыграли результативную ничью в 29-м туре
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
19 мая. «Урал» и «Оренбург» сыграли вничью 3:3.
Фото ФК «Урал»
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Развязка в «подвале» остается на последний тур.
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
19 мая, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:3
Оренбург

Матч «Урала» и «Оренбурга» стал притягательной вывеской — обе команды борются за выживание и перед очной встречей набрали одинаковое количество очков. Легко было догадаться, что игра получится острой — такой и вышла. И даже больше.

Стадион «Урала» забился почти полностью — не такая уж частая картина в этих краях. Но собравшимся тысячам болельщиков быстро пришлось разочароваться, ведь «Оренбург» уже на третьей минуте открыл счет. Постарался Дмитрий Воробьев — не без помощи вратаря хозяев Помазуна.

Но, конечно, это еще ничего не значило. Впереди была вся игра, и футболисты каждым действием доказывали, что расслабляться рано. Они были мотивированы, единоборства вели жестко, атаки — опасно. В обе стороны. На 44-й минуте окупилось упорство «Урала» — Бегич сравнял после углового, внеся мяч в пустые ворота после скидки от партнера. На перерыв все ушли «при своих».

Второй тайм «Урал» и «Оренбург» начали без замен (они не особо требовались), и вновь гости быстро отличились. Причем дважды — на 50-й минуте забил Горбани, а на 58-й — Перес. Забавно, но третий пропущенный в соцсетях «Урала» подписали оптимистично: «Оп, интрига». И не наврали!

Уже через две минуты хозяева усилиями снова Бегича сократили отставание — тоже на угловом, любимом стандарте «Урала». А на 78-й отличился вышедший во втором тайме Шеттине — и сравнял счет.

Арбитр добавил семь минут — по такой игре командам вполне могло хватить, чтобы выявить победителя. И им почти хватило! На 90+5-й Шеттине вновь забил, выиграв борьбу у Прохина, и побежал праздновать — но гол отменили. Судьи посчитали, что бразилец нарушил правила в атаке, а потом еще и коснулся рукой мяча.

Разумеется, эмоции после такого улетели куда-то далеко. Такой камбэк получился бы не только ярким, но и полезным, ведь уводил «Урал» из опасной зоны. Но его не произошло, и уже через две минуты после отмены гола на поле вспыхнула потасовка. Все случилось в штрафной площади «Оренубрга» — Бегич и Сысуев чуть натурально не подрались. Их остудил судья, выписав всем по желтой.

19&nbsp;мая. &laquo;Урал&raquo; и &laquo;Оренбург&raquo; сыграли вничью 3:3. «Урал» и «Оренбург» вне зоны вылета. Но все еще могут отправиться в ФНЛ напрямую

После этого эмоции, кажется, закончились. «Урал» еще мог вырвать победу благодаря удару Влута, но тот не попал в створ из хорошей позиции — и прозвучал свисток. Команды поделили очки и отложили вопрос спасения на последний тур. Екатеринбуржцам предстоит ехать в гости к ЦСКА, а «Оренбург» примет «Спартак». Не позавидуешь — лучше было бы решить все сейчас. Но так тоже неплохо — матч точно надолго запомнится всем, кто его посмотрел.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
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