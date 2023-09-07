О стажировке в «Локомотиве», философии Гвардиолы и работе в структуре «Балтики».

В начале лета Вадим Гаранин во второй раз покинул «Енисей» (ранее специалист возглавлял клуб с декабря 2021 года по июнь 2022-го), причем официально об этом сообщили после первого стыкового матча за право выступать в РПЛ: клуб из Красноярска дома проиграл «Факелу» (0:1), а на следующий день стало известно, что в Воронеж Гаранин уже не полетит.

В августе специалист вошел в тренерский штаб «Балтики-БФУ» — фарм-клуба одноименной команды из Калининграда, которая выступает во второй лиге.

В интервью «СЭ» Гаранин раскрыл причины ухода из «Енисея», рассказал о стажировке у Марцела Лички и Михаила Галактионова, а также объяснил, чем его поразил разговор с Сергеем Галицким.

«Первый раз в жизни почувствовал, что не готов сразу браться за работу»

— После ухода из «Енисея» вы пару месяцев были без работы. Как провели это время?

— Это было необычное лето. Пауза пришлась к месту: конечно, лучше бы было работать, но у меня появилась возможность чуть-чуть разобраться в себе. А с 7 августа я приступил к работе в структуре «Балтики».

— Почему остановились на таком выборе?

— При обучении на лицензию А познакомился с Александром Грищенко (тренер «Балтики-БФУ». - Прим. «СЭ»). Нас объединила одна футбольная идея. Мне стал очень интересен подход в клубе к совмещению футбола и науки: в команде есть психологи, группа, которая занимается контролем физической формы футболистов на каждой тренировке и планированием развития игроков. Для меня это хороший опыт, чтобы понимать, как добавлять детали физического развития игроков в свою футбольную философию.

— Недавно вы ездили на стажировку в «Локомотив».

— Благодарен Михаилу Михайловичу [Галактионову] за такую возможность. У нас очень хорошие отношения. Я посмотрел два микроцикла команды, несколько игр — очень полезно!

Также я посещал тренировки «Динамо», за что большое спасибо Марцелу Личке. Мы разговаривали с ним после одного из товарищеских матчей. Он сказал: «Вадим, я всегда для тебя открыт. Приезжай в любой момент». Я два дня смотрел тренировки «Динамо». Это очень интересно! Уверен, что у Марцела все получится.

— Вам не предлагали войти в тренерский штаб одной из команд?

— Нужно разделять общение и работу. И у Галактионова, и у Марцела есть люди, с которыми они работают давно, у них отлажен процесс. Безусловно, находиться в таких клубах очень интересно. Но хотелось бы сделать акцент на работу главным тренером.

— Почему выбрали для стажировки именно «Локомотив» и «Динамо»? Не было ли желания попробовать себя в других клубах?

— Мои коллеги ездили в мае на стажировку в «Зенит». Но у меня не получилось по семейным обстоятельствам. Плюс, когда я находился в «Динамо» и в «Локомотиве», мне было важно, чтобы на любой вопрос я смог получить ответ. Стажировка ради стажировки мне неинтересна.

— Поступали ли вам предложения от клубов ФНЛ или РПЛ после ухода из «Енисея»?

— Да, было определенное общение. Практически сразу после ухода из Красноярска появились реальные варианты из ФНЛ. Но я понял, что не готов так быстро браться за работу. Почувствовал это впервые в жизни! Это не касалось денег или статусности — просто в тот момент мне нужно было время, чтобы выдохнуть, осмотреться и сделать выводы. Не хотел подводить людей, которые меня приглашали.

Что касается предложений из РПЛ, то в июне общался с руководителями «Динамо». Мы обсуждали полноценное сотрудничество, речь шла о долгосрочном контракте. Но клуб выбрал Марцела Личку. Как я уже говорил ранее, хочу, чтобы у него все получилось!

Вадим Гаранин и Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Я мог бы закуситься и сказать, что не уйду»

— Вернемся в начало лета, когда вы покинули «Енисей». И после сказали, что сделали это еще до стыковых матчей...

— Хочу рассказать о своем уходе, потому что на эту тему было много спекуляций. Меня даже обвиняли в трусости из-за того, что я покинул клуб до стыков. Надо закрыть эту тему раз и навсегда!

Можно сколько угодно говорить и про уход в «Сочи», якобы я бросил команду... Но поймите: в жизни бывают моменты, когда профессиональным работникам поступают предложения, от которых тяжело отказаться.

Возвращаясь к летней истории: безусловно, мы приходили в «Енисей» во второй раз, чтобы вывести его в РПЛ. У нас была четкая игровая философия. Еще прошлой зимой многие лидеры спрашивали: «Я никогда не играл на этой позиции: что нужно делать, когда вбегать [в зону]?» Сейчас те же люди делают те же действия и создают голевые эпизоды. В моем понимании это до сих пор команда с нашими идеями. Все, что делает «Енисей» на поле за два последних сезона, — работа нашего тренерского штаба. Многие футболисты, которые поняли нас, пошли на повышение.

Хочу сказать красноярским болельщикам: мы очень хотели помочь команде! Осознавали, что обладаем достаточными знаниями. Для меня и всего тренерского штаба стало огромным разочарованием то, что произошло. Я мог бы закуситься и сказать, что не уйду. Но я понял, что за спиной люди говорят одно, а в лицо делают вид, что не понимают, о чем идет речь.

Мы всегда действовали сообща со спортивным директором Антоном Евменовым. Это топовый специалист и человек, который всей душой был с «Енисеем». Он очень хотел вывести клуб в РПЛ. Но после всей этой ситуации он ушел вместе с нами. Это показатель того, что мы не собирались покидать Красноярск...

— Так почему вы ушли до стыков?

— Когда мы вернулись в клуб, некоторые игроки поняли, что им придется выходить из зоны комфорта. С предыдущим тренером им было удобнее. А с нашим приходом пришлось все доказывать заново. Я бы не отступил от своих футбольных принципов. Мы понимаем, что нужно делать, чтобы бороться за высокие места. Хотели помочь ребятам, но некоторые футболисты не захотели это принять. Также у нас была серия без побед, которая наложила свой отпечаток. Она подействовала на некоторых игроков, которые стали за спиной говорить, что они устали и слишком много тренируются.

Когда мы пришли весной, команда пробегала суммарно в высокоинтенсивном беге в два раза меньше, чем было в первый наш заход. Было очевидно: чтобы выйти в РПЛ и быть там конкурентоспособными, нужно обязательно вернуться к тем показателям, которых добились мы. К сожалению, некоторым лидерам это не понравилось. Они поставили цель убрать неудобных людей. Бог им судья.

— В итоге «Енисей» без шансов проиграл «Факелу».

— Меня это не удивило. Наоборот, стало показательным моментом — я увидел две разные по классу команды. Это выражалось не в идее, а в том, что футболисты «Факела» показывали гораздо более мощный и высокоинтенсивный футбол.

По-моему, понятно, что речь не о каких-то моих обидах. В «Енисее» много ребят, которые заслуживают быть наверху. Они трудятся и работают ради этой цели. Уверен, что у них в будущем все получится.

Вадим Гаранин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сейчас смотрю на «Сочи» и скучаю»

— Год назад вы уходили из «Енисея» в «Сочи». Почему там не получилось?

— Если коротко, то в «Сочи» мне не хватило самого себя. Было много факторов, которые не сложились. Но мелочей в футболе не бывает. Я не сделал того, что должен был...

— Что вы имеете в виду?

— Есть детали, которые не объяснить словами. Одна из них — формально я не был главным тренером. Это уменьшало уверенность в своих силах.

— Часто ли вы общались с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом?

— Да. Он оказывал колоссальную поддержку. И Борис Романович, и Дмитрий Викторович (Рубашко — генеральный директор «Сочи». - Прим. «СЭ»), и спортивный директор Андрей Орлов всегда были рядом с командой. Понятно, что после второго места все надеялись на хороший результат. И я считаю, что команда была способна бороться за самые высокие места.

После разгрома от «Зенита» Борис Романович меня поддержал. Я понимал, что нахожусь в одной лодке с людьми, которые в меня верят. Это очень круто. Мы до сих пор на связи. Он всегда готов прийти на помощь. Общаемся и с его сыном — Борисом Борисовичем. Всегда могу им позвонить. Обидно, что не получилось оправдать их доверие.

— В какой момент все сломалось?

— После поражения от «Зенита» (0:7). У нас пошли неудачи, серия без побед. И я посчитал, что мой уход встряхнет команду. Наверное, эти ошибки можно было исправить. И сейчас я понимаю, как это сделать. В тот момент это был тяжелейший шаг. Мне не хотелось уходить. Но я посчитал, что для клуба так будет лучше. К сожалению, не помогло. От этого еще грустнее. Но я продолжаю считать, что с моей стороны это был мужской поступок.

— Как вы сообщили об этом Ротенбергу?

— По телефону. Разговор прошел совершенно нормально. Мы все обсудили, он меня понял.

— Вы сказали, он поддержал вас после разгрома от «Зенита».

— Мы не общались два дня. Иногда после таких игр даже с родными и близкими не хочется разговаривать — появляется желание уйти в себя. Просто хотелось побыть наедине с самим собой. Представляю, как сложно было Борису Романовичу. Он просто потом сам мне набрал. И, знаете, крылья вырастают после таких слов, которые были произнесены! Но в той ситуации я посчитал, что для команды будет лучше, если я уйду.

— Достойно.

— Сложно. Сейчас я смотрю на «Сочи» и скучаю. Ругаю только себя. Футболисты не всегда ищут причины в себе, а я сейчас ищу в себе. Понимаю, что в этой ситуации виноват только я. Близкие говорят: «Хватит себя ругать в каждом интервью». Но фантазировать, что виноват кто-то другой, а у меня супер-пупер-идея, система, я не буду.

— Сейчас бы вы выдержали давление премьер-лиги?

— Да. Это тот уровень, куда хочется вернуться.

— Как вы воспринимали разговоры о том, что «Сочи» — негласный фарм-клуб «Зенита»?

— А как вы себе такое представляете? Разве Крису [Нобоа], Юсупову или Сослану [Джанаеву] можно сказать: «Выходите на поле и проигрывайте»? Когда «Сочи» занял второе место, они обыграли «Зенит» два раза. О чем тут можно говорить?

Вадим Гаранин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Галицкий — это глыба, которая выстроила сумасшедшую пирамиду»

— Прошлой осенью писали, что вы можете уйти в «Краснодар-2». Вы даже общались с Сергеем Галицким.

— Да, чуть больше часа разговаривали. Я даже жалею, что по телефону. Было бы интересно пообщаться лично. Он настолько погружен в тренерскую работу, детали! Мы обсуждали не конкретные фамилии футболистов, а игровые принципы, модельные характеристики и действия.

С чем-то я был согласен, с чем-то нет. Пытался донести свои идеи. Тогда акцент был сделан не на результат. Все понимали, что у команды было мало шансов остаться в ФНЛ — слишком большое очковое отставание.

Поразило, как Сергей Николаевич разбирается в стандартах, задает футбольные вопросы. Например, почему игрок стоит на ближней штанге, а не в другом месте. В общем, спрашивал вещи, которые могут даже профессионального тренера заставить задуматься.

Галицкий — это, конечно, глыба, которая выстроила такую сумасшедшую пирамиду, как «Краснодар». Надежную, крепкую, которая стоит на ногах и при всех сложностях дает результат.

— В «Сочи» вы поработали с Нобоа, который в порядке даже в 37. В чем его феномен?

— Папа с мамой заложили фундамент. Крис спрашивал: «Тренер, почему ты меня убрал из упражнения «два в два»? Я что, буду там плохо выглядеть?» Вот это ментальность!

— А почему вы его убрали-то?

— Пообщавшись с тренером по физподготовке, мы посчитали, что он должен выполнить другую беговую работу, связанную с объемом в определенной зоне. Футболист по-хорошему обиделся. Для меня это стало показателем, что в любом возрасте он не захочет быть «булкой» и просто ходить по полю. Хотелось показать датчик всем, кто говорит, что Крис не бегает. Просто он играет за счет мозгов. При этом, когда надо вбежать в штрафную соперника, Нобоа вбежит. А когда нужно вернуться в оборону — отработает. Но опять же, Нобоа хватает футбольного интеллекта, чтобы не бегать столько, сколько тем, кому его не хватает.

— Главное качество Нобоа?

— Он может над собой посмеяться. Всегда воспринимает с юмором свои ошибки на тренировках. Это показатель его уверенности в себе и в своих силах. Футбол — его любимая игра, от которой он получает искреннее удовольствие.

— Поддерживаете с ним связь?

— Сейчас нет. Поблагодарили друг друга, когда я уходил. Но очень рад, что суждено было поработать с ним. Как и с Ваней Дркушичем, Сергеем Тереховым, Сосланом Джанаевым и Родригао. Когда бразилец ушел в «Зенит», было грустно. Ты видишь суперсильного игрока и очень жалеешь, что его у тебя уже не будет. Причем не в плане результата — просто здорово, когда таких футболистов много в команде. Они выполняют требования, у них все получается.

— На ваш взгляд, гегемония «Зенита» вредит чемпионату?

— Знаете, с одной стороны, хочется, чтобы чемпионат был интересен. С другой — чтобы «Зенит» был не таким сильным, как когда мы к ним приехали играть под моим руководством, ха-ха!

Мне жалко, что ушел Малком. Для болельщиков, для уровня чемпионата такие игроки — это круто! Помните, как в первый сезон от игры того же Малкома все возмущались, говорили: «Кого взяли? 40 миллионов заплатили». Но это яркий футболист, игрой которого наслаждались болельщики, по крайней мере питерские, да и, наверное, нейтральные тоже. Молодым защитникам тоже полезно играть против Малкома. Это возможность стиснуть зубы и отбирать, вылезать с мячом из-под из высокого прессинга. «Зенит» по делу доминирует. Угадали со всеми латиноамериканцами.

— Футболистов часто спрашивают о клубах, в которые они никогда не перейдут. Есть ли у тренеров такие команды?

— У меня есть клубы, которые меня никогда не позовут, ха-ха! На самом деле я с детства болею за «Динамо»... Но, конечно, не бегаю с флагом, когда они играют. Еще было приятно смотреть, как мы с «Сочи» просто загнали «Динамо» в первой половине тайма, забили два мяча... Я кайфовал от нашей команды, видел игровую идею.

Возвращаясь к вашему вопросу — я никогда не говорил о том, что я такой крутой и куда-то не пойду.

— У вас хорошие отношения с Галактионовым, Личкой. А с Федотовым через призму «Сочи» не было каких-то контактов?

— Мы просто не знакомы. Когда встретились в сезоне, очень тепло пообщались. Но набиваться в друзья тоже неправильно. Мы абсолютно нормально поговорили, пожелали друг другу удачи.

— Федотов поднял «Сочи» на второе место — не было желания спросить совета или попросить конспекты?

— Ну, ты не будешь работать по чужим конспектам... Если тебе нужно что-то узнать о психологии игрока, еще можно задать вопрос. А спросить, будет он играть или нет только для того, чтобы понравиться Владимиру Валентиновичу, неправильно. Хотя, думаю, если бы я задал вопрос по ребятам, он бы абсолютно нормально отнесся. На тот момент я не нашел вопросы, которые мог бы задать, чтобы это мне в чем-то помогло. Все равно разные идеи, детали, принципы...

— Есть ли у вас идейный вдохновитель?

— Не скажу, что это вдохновитель, но, конечно, Пеп Гвардиола! Его идеи мне очень близки. Сейчас очень интересен и Роберто Де Дзерби. Клубы под их руководством умные, идейные. Они понимают, за счет чего могут добиваться результата. Тот же Пеп меняет свои команды, исходя из современных тенденций, а не живет прошлым. Они очень гибкие. Это то, к чему нужно стремиться.

В этом смысле в РПЛ наиболее близким для меня является футбол Карпина, несмотря на последние неудачи «Ростова». Особенно в матче с «Зенитом» игроки получали удовольствие от футбола и четко понимали, за счет чего они могут добиться успеха.