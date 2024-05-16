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Сегодня, 22:30

«Спартак» идеально сработал при назначении Станковича. Посмотрим, как проявит себя новый тренер

«Спартак» назначил Станковича главным тренером
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Деян Станкович.
Фото Global Look Press
Деян Станкович.
Фото Global Look Press
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«Тихое» назначение тренера — большая редкость для красно-белых.

«Спартак» по-джентльменски поступил с «Зенитом» и ЦСКА и не стал занимать инфополе вечером в среду, когда в Питере состоялся далеко не самый зрелищный матч Кубка. Красно-белые подождали сутки и неожиданно для всех назвали имя нового главного тренера. Им стал Деян Станкович.

Деян Станкович. Легенда «Интера» поведет «Спартак» за трофеями. Деян Станкович — новый тренер красно-белых

При этом назначении «Спартак» здорово сработал по двум направлениям. Во-первых, идеально по времени. Межсезонье в российском футболе — очень специфическое время для больших перемен: перерыв между чемпионатами мизерный, чтобы построить что-то с нуля. Чуть отдохнули, чуть потренировались — и начинается новый сезон. А дальше есть риск нарваться на сценарий, когда не пошло с самого начала, потому что не хватило времени подготовиться — ждем полноценных сборов зимой, но нет гарантий, что удастся наверстать упущенное осенью. Красно-белые же все сделали грамотно и заблаговременно и, по сути, дали Станковичу в два раза больше времени. Серб еще не в Москве, но, нет сомнений, он уже полностью погрузился в информацию о команде.

Очевидно, что решение по новому тренеру и договоренность с ним были достигнуты не после поражения «Спартака» в Калининграде, а значительно раньше. И теперь окончательно ясно, что будущее Слишковича никак не зависело от выступления в Кубке. Вылет из турнира просто стал сигналом того, что клуб может объявлять о начале новой жизни. Кстати, спортивный директор Томаш Амарал еще 1 мая говорил, что Слишкович точно останется. Все указывает на то, что решение по Станковичу на тот момент уже приняли.

Деян Станкович.
Фото Global Look Press

Во-вторых, «Спартак» идеально сработал в инфополе. Ни на одном сайте, ни в одном Telegram-канале даже намека на Станковича не проскакивало. «Тихое» назначение или «тихий» трансфер — это большая редкость для клуба. Когда вообще такое было? Вспоминается приезд Промеса летом 2014-го, когда никому не известного голландца привели сразу же на презентацию. Пока Квинси вручали майку, журналисты гуглили, за кого заплачено более 10 миллионов евро. Кстати, и про Абаскаля все узнали уже по факту — из клубного пресс-релиза. И тогда тоже всем пришлось гуглить.

В этот раз медиаслужбе «Спартака» повезло куда больше, чем два года назад. Большой и очень успешный игрок, братская Сербия, дружественная «Црвена Звезда» — подать Станковича было нетрудно, и презентационный ролик получился сколь простым, столь же и классным.

Деян Станкович. «Был в «Спартаке» Абаскаль, теперь Станкович... Таких тренеров называю гастарбайтерами». Взгляд из Венгрии

Объем работы, который нужно будет освоить Станковичу, понятен. В первую очередь необходимо разобраться с составом. На данный момент набор игроков не выглядит сбалансированным. Возможно, будут пересмотрены отдельные легионерские позиции. И тут очень важна поддержка со стороны клуба. У «Спартака» долгое время вообще не было связки «спортивный директор — тренер». Теперь же команду возглавил кандидат Амарала. И правильным выглядит то, что в штабе Станковича будет работать Слишкович.

«Спартак» в очередной раз начинает новую жизнь с новым тренером. Мы слишком много раз через это проходили, чтобы в день назначения давать какую-то однозначную оценку. Можно прийти ассистентом по работе с защитниками, неожиданно стать главным и с ходу выиграть золото. А можно говорить о бесковском футболе и, с треском провалившись, не продержаться и года. Гарантированных сценариев в «Спартаке» не бывает. Пока лишь можно констатировать, что Станкович появился эффектно и правильно. Будем наблюдать, что за этим последует.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Деян Станкович
Томаш Амарал
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