«Спартак» идеально сработал при назначении Станковича. Посмотрим, как проявит себя новый тренер

«Тихое» назначение тренера — большая редкость для красно-белых.

«Спартак» по-джентльменски поступил с «Зенитом» и ЦСКА и не стал занимать инфополе вечером в среду, когда в Питере состоялся далеко не самый зрелищный матч Кубка. Красно-белые подождали сутки и неожиданно для всех назвали имя нового главного тренера. Им стал Деян Станкович.

При этом назначении «Спартак» здорово сработал по двум направлениям. Во-первых, идеально по времени. Межсезонье в российском футболе — очень специфическое время для больших перемен: перерыв между чемпионатами мизерный, чтобы построить что-то с нуля. Чуть отдохнули, чуть потренировались — и начинается новый сезон. А дальше есть риск нарваться на сценарий, когда не пошло с самого начала, потому что не хватило времени подготовиться — ждем полноценных сборов зимой, но нет гарантий, что удастся наверстать упущенное осенью. Красно-белые же все сделали грамотно и заблаговременно и, по сути, дали Станковичу в два раза больше времени. Серб еще не в Москве, но, нет сомнений, он уже полностью погрузился в информацию о команде.

Очевидно, что решение по новому тренеру и договоренность с ним были достигнуты не после поражения «Спартака» в Калининграде, а значительно раньше. И теперь окончательно ясно, что будущее Слишковича никак не зависело от выступления в Кубке. Вылет из турнира просто стал сигналом того, что клуб может объявлять о начале новой жизни. Кстати, спортивный директор Томаш Амарал еще 1 мая говорил, что Слишкович точно останется. Все указывает на то, что решение по Станковичу на тот момент уже приняли.

Деян Станкович. Фото Global Look Press

Во-вторых, «Спартак» идеально сработал в инфополе. Ни на одном сайте, ни в одном Telegram-канале даже намека на Станковича не проскакивало. «Тихое» назначение или «тихий» трансфер — это большая редкость для клуба. Когда вообще такое было? Вспоминается приезд Промеса летом 2014-го, когда никому не известного голландца привели сразу же на презентацию. Пока Квинси вручали майку, журналисты гуглили, за кого заплачено более 10 миллионов евро. Кстати, и про Абаскаля все узнали уже по факту — из клубного пресс-релиза. И тогда тоже всем пришлось гуглить.

В этот раз медиаслужбе «Спартака» повезло куда больше, чем два года назад. Большой и очень успешный игрок, братская Сербия, дружественная «Црвена Звезда» — подать Станковича было нетрудно, и презентационный ролик получился сколь простым, столь же и классным.

Объем работы, который нужно будет освоить Станковичу, понятен. В первую очередь необходимо разобраться с составом. На данный момент набор игроков не выглядит сбалансированным. Возможно, будут пересмотрены отдельные легионерские позиции. И тут очень важна поддержка со стороны клуба. У «Спартака» долгое время вообще не было связки «спортивный директор — тренер». Теперь же команду возглавил кандидат Амарала. И правильным выглядит то, что в штабе Станковича будет работать Слишкович.

«Спартак» в очередной раз начинает новую жизнь с новым тренером. Мы слишком много раз через это проходили, чтобы в день назначения давать какую-то однозначную оценку. Можно прийти ассистентом по работе с защитниками, неожиданно стать главным и с ходу выиграть золото. А можно говорить о бесковском футболе и, с треском провалившись, не продержаться и года. Гарантированных сценариев в «Спартаке» не бывает. Пока лишь можно констатировать, что Станкович появился эффектно и правильно. Будем наблюдать, что за этим последует.