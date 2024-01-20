Главный тренер ЦСКА — о сборах в Абу-Даби, Файзуллаеве на Кубке Азии и целях на сезон.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью российским СМИ на сборе в Абу-Даби поделился впечатлениями от начала межсезонной подготовки, объяснил причины не слишком удачной первой части сезона и выразил надежду, что полузащитник «Зенита» Данил Круговой окажется в ЦСКА уже зимой.

— Как проходят сборы?

— Все довольны: хорошие условия, отличное поле, все для нас тут делается. Никаких вопросов не возникает. Ребята тоже это оценивают. Все приехали в хорошем состоянии, выполняли свои индивидуальные программы. Сборы сложные: двухразовый режим тренировок сочетается с одноразовым. Есть и силовые тренировки в зале. Все в плановом режиме.

— Федор Чалов приехал на сборы в статусе «Джентльмена года», Роша женился за время отпуска. Какие еще изменения произошли у игроков?

— Келлвен тоже женился, мы их поздравили. Были и приглашения в Бразилию на торжественное мероприятие для команды. И меня приглашали — с удовольствием бы приехал, но давно сам не виделся с семьей, с дочкой. Думаю, когда ребята вернутся в Москву, что-то организуют для команды.

— Сколько будут отдыхать Келлвен и Файзуллаев после возвращения из сборных?

— Нужно будет оценить степень полученной там нагрузки. Аббос уже себя проявляет [на Кубке Азии], забивает. Причем забивает головой: оказался в нужной точке в нужное время, зряче пробил. У него есть чувство эпизода. В этом и заключается цель сбора — приходить к общему знаменателю, чувствовать друг друга с закрытыми глазами.

— РПЛ возобновляется в марте. Что нужно исправить ЦСКА для изменения положения в таблице?

— Никогда не бывает одной составляющей. После тяжелого сезона летом у нас не все начали своевременно тренироваться. У некоторых были повреждения, которые не успели залечить. Прошлый сезон многие заканчивали на уколах. Нам просто не хватило времени для восстановления. Те же Мойзес и Обляков влились практически без подготовки. Футбол — командный вид спорта. Если все одинаково хорошо готовы, команда дает результат.

Было много и позитивного, хорошие отрезки. Но, к сожалению, в некоторых матчах мы теряли очки в добавленное время. Сказались и травмы Дивеева, Мухина... Нам не хватило плотности состава.

Данил Круговой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Главная тема недели — переход Данила Кругового в ЦСКА. По информации «СЭ», он может оказаться в ЦСКА уже в зимнее трансферное окно. Вы лично общались с игроком?

— Общались. На протяжении определенного отрезка вели диалог. Надеемся, что найдем компромисс [по переходу игрока уже зимой]. Мы все-таки все вместе работаем на благо российского футбола. Это не тот случай, чтобы создавать какую-то конфронтацию.

— На армейских ресурсах болельщики недовольны тем, что вы мало задействуете молодежь (13 января 19-летний полузащитник Ярослав Арбузов перешел из ЦСКА в «Балтику», — прим. «СЭ»). Это надуманные тезисы?

— Сто процентов. Давайте вспомним молодежное первенство раньше: это было U-21. ЦСКА всегда ставил серьезные задачи — борьба за пьедестал, за трофеи. В прошлом году у нас в составе было много 17-летних футболистов. Они хорошие мальчики, но им еще предстоит большой и трудный путь становления как мастеров и профессионалов. Разрыв между молодежной командой и основной слишком велик. Мы делаем все постепенно, по мере созревания игроков. Мухин вот, по-вашему, молодой футболист? Аббос — молодой футболист? Келлвен?

— Вы к тому, что если игрок к основе готов, то он играет?

— А бывает по-другому? Мы общались с тренерами второй лиги, где есть лимит. Если молодой раз за разом в пяти подряд матчах делает результативные ошибки... Хотя он должен играть — у них лимит. Но с тренера же все равно спросят. А это вторая лига, в РПЛ же более серьезные задачи.

Аббосбек Файзуллаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— В числе тех, кто мало играет, называют Рядно, Глебова, Кисляка, Лукина, Арбузова, Ермакова...

— Если брать статистику, то мы — вторая команда в лиге по количеству игрового времени у футболистов до 19 лет. Третья команда — по сыгранным минутам ребят в возрасте до 21 года.