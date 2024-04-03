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Кубок России

3 апреля, 21:13

Губерниев — о возможной отставке Галактионова: «Не надо пороть горячку, утро вечера мудренее!»

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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возможной отставке Михаила Галактионова после вылета «Локомотива» из Кубка России.

«Горячку пороть не надо. Юрий Нагорных мудрый руководитель, он разберется. Команда лихорадит, безусловно, но удар надо держать. Галактионов тоже хороший тренер, мне кажется, ему надо немного выдохнуть, в этом я согласен с Нагорных. И потом уже принять взвешенное решение. Тот случай, когда я не советовал бы тренеру «из огня да в полымя» лезть. Утро вечера мудренее, наставник Галактионов! Он вместе с руководством клуба примет решение, думаю, что останется и будет дальше решать задачи в чемпионате», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее главный тренер «Локомотива» заявил, что обсудит свое будущее с руководством клуба.

3 апреля железнодорожники на выезде уступили «Уралу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России и вылетели из турнира.

Софья Грецкая

ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
Михаил Галактионов
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