Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:00

Педро: «Не сомневались в кубковой победе над ЦСКА»

Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист «Зенита» Педро
Педро.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о том, что для него означает выход в суперфинал FONBET Кубка России.

— «Зенит» вышел в финал Кубка России. Какие у тебя были первые мысли после окончании серии пенальти с ЦСКА?

— Это было очень эмоционально, ведь игра имела невероятно важное значение. Мы знали, что матч будет сложным, но не сомневались в своей победе, даже когда дело дошло до серии пенальти. Мы как следует отпраздновали тот успех, и теперь, дай бог, выиграем в финале Кубка.

— Ты можешь выиграть первый клубный трофей уже через полгода после переезда в Россию. Что для тебя это значит?

— Многое. Это будет очень важно для моего резюме, для моей карьеры. Не сомневаюсь, что буду сильно волноваться. С Божьей помощью мы поднимем эти два трофея.

— В матче с ЦСКА ты играл на необычной позиции — левого латераля. Тебе было комфортно в этой роли?

— Да, я до этого учился играть на этом месте. Я находился примерно на той же позиции, что и нападающий без мяча. Мне приходилось больше обороняться, но я чувствовал себя комфортно: был активно вовлечен в игру, атаковал и делал все, что мог.

Педро. Интервью Педро: золотая гонка, слова руководства после ЦСКА и отношение к прозвищу Педриньо

В верхней сетке «Зенит» прошел в полуфинале «Спартак» (2:1, 0:0) и затем прошлогоднего обладателя Кубка ЦСКА (1:1, 0:0, пенальти 5:4). В нижней сетке «Балтика» выбила «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0) после вылета в полуфинале с ЦСКА. «Балтика» и «Зенит» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России в воскресенье, 2 июня. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Педро (Зенит)
4
Обсудить
Читайте также
Источник: Овечкин не имеет задолженности перед ФНС, это техническая ошибка
Румыния попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Украиной и Словакией
Аэропорт Казани временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов
Вратарь сборной России едет в Париж за 20 млн евро. Что происходит с трансфером Матвея Сафонова в «ПСЖ»
ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году
Собянин пригласил москвичей на «Рыбную неделю»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф и финалы пути РПЛ и пути регионов
КДК накажет «Зенит» за поведение болельщиков в матче Кубка России с ЦСКА
Чанов — о травме Торопа: «Видимо, у игроков «Зенита» нервишки не выдержали»
Семшов — о кубковой игре «Зенит» — ЦСКА: «Унылый матч»
Габулов — о травме Торопа: «Он действовал очень смело»
Ужасное столкновение Торопа, загадочный невыход Акинфеева, безупречный дебют Шайхутдинова. Но сказки в серии пенальти для юного вратаря-киноведа не получилось
Корнеев назвал победу «Зенита» над ЦСКА в Кубке России заслуженной: «Хороший матч достойных соперников»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Мираж» исполнит «Новый герой» перед суперфиналом FONBET Кубка России