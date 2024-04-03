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Кубок России

3 апреля, 17:25

Гуренко назвал фаворита матча «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Зенит».

«Если брать в общем, то я думаю, что «Зенит» является фаворитом. Кажется, в «Спартаке» есть ряд футболистов, которые мотивированы, и это россияне. Плюс такой возраст, когда они хотят играть. Иностранцы «Спартака» после выхода на замену очень не понравились мне. На мой взгляд, они просто доигрывают чемпионат и у них другие цели и задачи.

Сейчас команда не играет, доигрывает чемпионат по инерции. Про «Зенит» я бы такого не сказал, более цельная команда. В последнем туре в РПЛ в Самаре провели неудачный матч, конечно, но потенциал у «Зенита» гораздо выше», — приводит слова Гуренко Vprognoze.ru.

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля в Москве. Начало — в 20.30 мск. Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Источник: Vprognoze.ru
Сергей Гуренко
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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