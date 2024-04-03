«Спартак» и «Зенит» встретятся 3 апреля в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет в телеэфире и на сайте matchtv.ru видеотрансляцию встречи «Спартак» — «Зенит». Прямой эфир начнется в 20.15 мск. Игру также покажут для всех зрителей с подпиской на телеканал «Матч Премьер» с 20.25.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов кубковой встречи. В матч-центре будут доступны ключевые события противостояния «Спартака» с «Зенитом».

Ответный матч Кубка «Зенит» — «Спартак» состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Последняя очная встреча между командами прошла 2 марта в 19-м туре РПЛ. Тогда «Зенит» на своем поле сыграл в ничью со «Спартаком» (0:0).

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».