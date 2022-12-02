Каррера назвал правильным решение дисквалифицировать футболистов «Спартака» и «Зенита» на 6 матчей

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС по итогам матча красно-белых против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти) в Кубке России.

Комитет дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») за драку после завершения основного времени матча.

«Если они приняли такое решение, значит, на то были мотивы. Значит, решение о дисквалификации на шесть матчей правильное», — сказал Каррера «СЭ».

Родригао, Малком, Вильмар Барриос, Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов были дисквалифицированы на 6 матчей Кубка России.