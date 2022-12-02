«Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева

«СЭ» поговорил с главным талантом РПЛ — о стажировке в «МЮ», требованиях Карпина и будущем.

К 16 годам Сергей Пиняев попал на радары «Манчестер Юнайтед» и сверкнул в премьер-лиге. А в 18 стал самым молодым дебютантом сборной России, на пять дней побив рекорд Игоря Акинфеева, и выиграл премию «Первая пятерка». Ее ежегодно вручают лучшему молодому игроку РПЛ.

В интервью «СЭ» полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о разговоре с Карпиным в самолете, отношениях с Осинькиным и жуткой травме.

Поль Погба и Сергей Пиняев. Фото Соцсети

«Мы на связи со скаутом «МЮ». Он писал мне после последней травмы»

— Осенью ты получил травму, из-за которой многие узнали, что такое пневмоторакс. Многие реально испугались за твою карьеру — расскажи, что почувствовал ты, когда все произошло?

— Первое ощущение — неприятная боль. Никогда раньше такой не испытывал. Встал вопрос: смогу ли я сыграть с «Зенитом». Для меня это было самым важным, ведь до матча оставалось несколько дней. В тот момент я даже не предполагал, что это все окажется настолько серьезно.

После дополнительного обследования поняли, что речи о матче с «Зенитом» быть не может. Тогда уже осознал, что задача — как можно быстрее вернуться и качественно восстановиться. Травма действительно неприятная.

— Все случилось на тренировке?

— Да, шли единоборства, столкновения... Может быть, они и стали причиной. Если почитать о моем диагнозе, то можно понять, что от этого никто не застрахован. Подобное может случиться в любой момент.

— Что было самым сложным во время восстановления?

— Поначалу напрягала полная неизвестность. Я не знал, как быстро смогу оправиться, когда наберу хорошую форму. Такая травма напрямую влияет на физическое состояние и на возможность тренироваться.

Через неделю началась реабилитация, тренировки. Через три недели я приступил к беговой работе на поле и к работе с мячом. Рад, что получилось так быстро качественно восстановиться! Хочу отдельно за это поблагодарить своего реабилитолога Илью Голенкова. Он сопровождал меня на протяжении всего этого периода, помог достаточно быстро набрать форму.

Я вышел на поле через месяц и несколько дней — в матче с ЦСКА. Еще через неделю отыграл тайм с «Химками». А дальше попадал в стартовый состав.

Сергей Пиняев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— В СМИ появлялась информация, что был риск вообще завершить карьеру. Как ты на это реагировал?

— Я ничего этого не читал, у меня были другие задачи. Но вы же сами видели, что через месяц я уже играл в футбол. Делайте выводы, что пишут ваши коллеги.

— Мыслей о завершении карьеры не возникало? Все же здоровье важнее.

— Если человек занимается делом, которое ему нравится, то не бросит его, если что-то пойдет не так. Если бросит, значит, человек слабохарактерный. У меня вообще не было таких мыслей! Понимал, что травмы бывают у всех. Нет ни одного футболиста, который не сталкивался бы с проблемами. Нужно пройти через это. Знал, что я восстановлюсь и все будет хорошо.

— Самое неожиданное сообщение, которое ты получил после травмы?

— И сообщений, и звонков было очень много: от друзей, родителей, футболистов, тренеров. Леонид Слуцкий звонил! Многое сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — обеспечил мне лучший уход и лечение, которое только могло быть.

— В «Манчестере» были в курсе твоего состояния?

— Да, люди, с которыми я там знаком, тоже писали. Например, скаут Кристо Колибарда — он отправил сообщение со словами поддержки, пожелал здоровья.

— Вы с ним на связи?

— Пишем друг другу по праздникам, поздравляем.

— Следишь за «МЮ»?

— Так же как и за «Манчестер Сити», «Барселоной», «Реалом». В общем, не больше, чем за остальными командами.

— Интервью Роналду читал?

— Видел в новостях, да. Но я не тех масштабов человек, чтобы комментировать отношения «МЮ» и Криштиану. Никто, кроме игрока и клуба, не в курсе ситуации. Они уже во всем разобрались — значит, так нужно было поступить. Он наверняка знал, что делал.

«У меня не возникнет проблем с адаптацией в Европе — английский я знаю»

— Летом писали, что тобой интересовался «Локомотив». Был ли у тебя какой-то разговор с представителями клуба?

— Здоровался с ребятами оттуда, когда играли с «Локомотивом», ха-ха! Если серьезно, то я занимаюсь своим делом — играю в футбол. У меня есть агент, который тоже занимается своим делом. А лично у меня никаких контактов не было.

— Но ты чувствуешь, что готов играть в топ-клубе РПЛ?

— Сейчас я футболист «Крыльев Советов». А глобально — посмотрим. На возраст и опыт смотреть не нужно — все это можно компенсировать активностью на поле. Я выхожу в основе команды премьер-лиги, играю...

— Каким ты видишь следующий шаг в карьере?

— Во время сезона о таких вещах не думаю — прикину в отпуске. Меня посещали определенные мысли о будущем, но я бы не хотел сейчас о них говорить.

— Еще со времен стажировок в «МЮ» все говорят о твоем отъезде в Европу. Было ли хоть одно реальное предложение?

— Мне 2 ноября только исполнилось 18 лет — до этого я не мог никуда уехать. Плюс трансферное окно закрыто. Соответственно, никакой конкретики не было и быть не могло.

— Ты видишь себя в будущем в Европе?

— Да. Считаю, что в состоянии играть в любом чемпионате. Многие говорят, что итальянская лига скучная: перебор с тактикой, много схем. Но мы видим, как туда уехал Хвича и показывает себя лучше остальных. Саша Головин и Леша Миранчук тоже проявляют себя в Европе.

Про конкретный клуб я никогда не думал — готов играть везде. Но в идеале хотел бы оказаться в клубе уровня Лиги чемпионов.

Весь вопрос в том, как я там адаптируюсь. Везде же своя специфика — где-то нужно быть мощнее, где-то — мобильнее. Но я не вижу в этом проблемы.

— Как избежать проблем с адаптацией?

— Необходимо, чтобы был порядок в голове. Надо не бояться, находить для себя мотивацию. Если ты переходишь в европейский клуб, то должен понимать, куда ты идешь и зачем. И четко осознавать, что легко точно не будет. Все время нужно в чем-то прибавлять.

Думаю, для меня не было бы проблемой адаптироваться в Европе. Я знаю английский язык, знаю, как там обстоят дела в быту. Меня бы не испугала возможность оказаться в Европе.

— Ты сказал про клуб уровня ЛЧ. Допустим, тебя позовет команда, которая борется за выживание.

— Я бы подумал. Сейчас не готов сказать, сорвался бы сразу или нет. Но задумался бы точно.

Сергей Пиняев с отцом. Фото Соцсети

«Стажировка в «МЮ»? Кто-то в отпуске в Англии был — и что?»

— О тебе с 13 лет постоянно пишут в медиа — как не сойти с ума с таким вниманием?

— Старался не придавать значения, практически не давал интервью. Спасибо Николаю Юрьевичу Ларину — он меня оберегал в этом плане, не позволял на меня наваливаться, защищал от этого всего.

Когда повзрослел, уже сам понимал, что нужно делать. Осознал: это нужно не мне, а тем, кто про меня пишет, — из-за рейтингов. Поэтому даже не открывал статьи, у меня другая задача — играть в футбол.

— Что ты имеешь в виду, говоря о рейтингах?

— Обычный пример: у игроков «Крыльев» в интервью постоянно спрашивают про меня, чтобы в заголовке написать, что они думают про Сергея Пиняева. Это просто смешно.

— Ну так не каждый в «Крыльях» был на стажировке в «МЮ».

— Ну и что? Когда вообще была последняя стажировка? Я сейчас футболист «Крыльев Советов», играю в РПЛ. Мало ли где я был... Кто-то, может, в Англию в отпуск летал — и что теперь?

— В премьер-лиге ты дебютировал в 16 лет. Каково в таком возрасте оказаться в клубе уровня РПЛ?

— Помогло то, что я уже знал тренера и многих футболистов — тех, кто играл в «Чертанове». Когда мне было 14, я ходил на их матчи и смотрел, как они действуют, впитывал требования. И когда сам окунулся в эту систему, очень быстро адаптировался. К тому же меня потрясающе приняли. В «Крыльях» такая атмосфера, что сразу чувствуешь себя своим. Многие, кто играл в Самаре, тоже ее отмечают и говорят, что такого нигде не видели. Думаю, и не увидят.

— Насколько в этом велика роль Осинькина? Вы часто общаетесь?

— Постоянно! Он подсказывает мне, исправляет ошибки, направляет в нужную сторону. Игорь Витальевич — высококлассный тренер, который влияет на меня как на футбольном поле, так и за его пределами. Я ему реально очень благодарен.

— Его совет, который ты не забудешь?

— Ох, их было много... Игорь Витальевич часто транслировал мысль: чтобы стать футболистом, нужно быть профессионалом. В остальном он регулярно подсказывает мне по моим действиям на поле. Стараюсь прислушиваться — не только к Осинькину, но и ко всем опытным людям, которые провели в футболе не один десяток лет. Чтобы не повторять ошибок.

— Со стороны кажется, что Осинькин — очень добрый. В раздевалке он может устроить разнос?

— Конечно! Если ты не выполнишь установку и будешь действовать вразрез его требованиям, он, как и любой другой тренер, укажет на это на повышенных тонах. И это правильно. Мне, естественно, тоже доставалось.

— Его уход из «Крыльев» станет катастрофой? Слухи об этом появляются после каждой тренерской отставки в топ-клубах РПЛ.

— Сейчас Осинькин в Самаре — смысл об этом говорить? Он максимально комфортно себя ощущает, его любят футболисты и обожают болельщики. Наконец, Игорь Витальевич отлично справляется с работой: сколько бы игроков ни покидали команду, «Крылья» все равно не отходят от своего стиля и показывают качественный футбол. Каждый в команде знает, что делать на поле, — это показатель работы главного тренера.

Акция игроков «Крыльев Советов» в поддержку Николая Ларина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Пишем Ларину письма и очень его ждем»

— Ты упомянул Николая Ларина — обвинительный приговор стал для тебя шоком?

— Конечно. Как и для всего футбольного мира. Когда огласили приговор суда, мы были в дороге на кубковый матч с «Факелом». Нам сообщил об этом помощник Ларина... Конечно, это тяжело. Как нас смириться с тем, что Николай Юрьевич не сможет нам написать, позвонить? Сейчас общаемся по почте, пишем письма. И очень ждем его! Надеюсь, это случится как можно скорее. Для нашего футбола приговор — это огромная потеря.

— Что пишет Ларин?

— Рассказывает про свою жизнь в нынешней обстановке — с кем общается, что делает, смотрит ли футбол. Мы пишем о своих успехах, спрашиваем советы. Стараемся задавать друг другу максимально много вопросов, чтобы получить развернутый ответ обо всем, что происходит.

— Смотрит ли он футбол?

— Только те матчи, которые показывают по телевизору. И если это происходит до отбоя...

— Воспитанники «Чертанова» погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину — более 20 миллионов рублей штрафа. Чья это инициатива?

— Это коллективное решение. Любой, кто знает Николая Юрьевича, не мог остаться равнодушным в этой истории. Мы все стараемся помочь ему как можно спокойнее преодолеть эту ситуацию. И сделать так, чтобы он минимально пострадал.

Валерий Карпин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Карпин называл меня жиробасиком. Атмосфера в сборной очень теплая»

— Мы поговорили про Осинькина, но недавно ты впервые поработал с Валерием Карпиным. Какие впечатления?

— Это тренер-мотиватор. Он максимально четко и правильно доносит вещи, которые хочет получить от каждого футболиста.

— Каким был ваш первый разговор?

— Во время тренировочного процесса общались о требованиях. Но первый длительный разговор состоялся, когда летели в Таджикистан. Обсудили, как он видит меня на поле, что хотел бы до меня донести и увидеть в моем исполнении в разных ситуациях.

— На пресс-конференции Карпин допустил, что ты выйдешь с капитанской повязкой.

— Если бы мне доверили, то вышел бы. Валерий Георгиевич же с первого дня в сборной практиковал, что капитаном может быть любой в команде. Но я и без повязки выходил с максимальным настроем. Не говоря уже о том, что в сборной в любом случае есть опытные игроки, которые будут подсказывать и вести команду независимо от того, кто капитан.

— В сборной особые требования по питанию. В «Крыльях» есть что-то похожее?

— Это не особые требования — просто когда идет игровой цикл, ты должен правильно питаться. В «Крыльях» примерно те же правила.

— Есть ли традиция проставляться после дебюта в сборной?

— Ветераны «душили» меня с этим, просили! Но в тот момент не было возможности — каждый день шли тренировки, нужно соблюдать режим питания. Потом как-нибудь разберемся с этим. В будущем обязательно проставлюсь.

— Андрей Мостовой рассказывал, что Карпин называл его жиробасиком. Тебе прозвище придумали?

— Меня везде называют «Пиняй». Хотя Карпин в Таджикистане тоже говорил, что я жиробасик, ха-ха!

Сергей Пиняев в игре за молодежную сборную России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Мне 18 лет — как может не быть мотивации играть за сборную?»

— Ты говорил, что несколько лет мечтал оказаться со сборной на чемпионате мира в Катаре. Что испытал, когда понял, что России там не будет?

— Несмотря на это, я должен был выполнить пункт, который зависит исключительно от меня. Мне хотелось как можно быстрее попасть в сборную и доказать, что я в состоянии ей помочь в разных ситуациях. Мы все надеемся, что ситуация [с отстранением] изменится как можно быстрее. Ждем возвращения еврокубков и больших турниров со сборной.

— Мы точно пропустим Евро-2024. У тебя есть понимание, когда примерно можно рассчитывать на возвращение?

— Следующий чемпионат мира в 2026 году. Вполне возможно, что нас до него допустят. Но я не знаю даже, что произойдет через месяц. Все мы надеемся на лучшее.

— В чем мотивация приезжать в сборную сейчас?

— Как у 18-летнего футболиста может не быть мотивации играть за сборную России? Меня вызвали впервые, дали шанс показать себя — какие еще проблемы с мотивацией? У меня она была запредельная! Я был готов на все, чтобы проявить себя.

— Ты бы потянул скорости, как на ЧМ?

— Давайте посмотрим: Саудовская Аравия ниже России в рейтинге ФИФА, но они обыгрывают Аргентину. Значит, они играют на таких скоростях. Получается, что и наша сборная выдержит этот темп.

— Ты себя представляешь на турнире уровня чемпионата мира?

— А ради чего я тогда тренируюсь? Если бы я не видел себя на таком уровне, я бы вообще не играл в футбол.

— Ты говорил, что в Катаре болеешь за Месси. Почему не за Роналду?

— К Лео у меня больше симпатии. Но сравнивать их — все равно что сравнивать зеленый и красный цвет. Они разные. Думаю, что в моем случае стоит ориентироваться на футбол Месси. Все-таки он по антропометрии примерно моего телосложения.

Криштиану, конечно, игрок-машина. В таком возрасте сложно себя сохранить.

Но для меня Месси — все равно номер один.

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