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Сегодня, 08:30

«Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сергей Пиняев (в центре).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Акция игроков «Крыльев Советов» в поддержку Николая Ларина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Пиняев в игре за молодежную сборную России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Пиняев с отцом.
Фото Соцсети
Поль Погба и Сергей Пиняев.
Фото Соцсети
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» поговорил с главным талантом РПЛ — о стажировке в «МЮ», требованиях Карпина и будущем.

К 16 годам Сергей Пиняев попал на радары «Манчестер Юнайтед» и сверкнул в премьер-лиге. А в 18 стал самым молодым дебютантом сборной России, на пять дней побив рекорд Игоря Акинфеева, и выиграл премию «Первая пятерка». Ее ежегодно вручают лучшему молодому игроку РПЛ.

В интервью «СЭ» полузащитник «Крыльев Советов» рассказал о разговоре с Карпиным в самолете, отношениях с Осинькиным и жуткой травме.

Поль Погба и Сергей Пиняев. Фото Соцсети
Поль Погба и Сергей Пиняев.
Фото Соцсети

«Мы на связи со скаутом «МЮ». Он писал мне после последней травмы»

— Осенью ты получил травму, из-за которой многие узнали, что такое пневмоторакс. Многие реально испугались за твою карьеру — расскажи, что почувствовал ты, когда все произошло?

— Первое ощущение — неприятная боль. Никогда раньше такой не испытывал. Встал вопрос: смогу ли я сыграть с «Зенитом». Для меня это было самым важным, ведь до матча оставалось несколько дней. В тот момент я даже не предполагал, что это все окажется настолько серьезно.

После дополнительного обследования поняли, что речи о матче с «Зенитом» быть не может. Тогда уже осознал, что задача — как можно быстрее вернуться и качественно восстановиться. Травма действительно неприятная.

— Все случилось на тренировке?

— Да, шли единоборства, столкновения... Может быть, они и стали причиной. Если почитать о моем диагнозе, то можно понять, что от этого никто не застрахован. Подобное может случиться в любой момент.

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— Что было самым сложным во время восстановления?

— Поначалу напрягала полная неизвестность. Я не знал, как быстро смогу оправиться, когда наберу хорошую форму. Такая травма напрямую влияет на физическое состояние и на возможность тренироваться.

Через неделю началась реабилитация, тренировки. Через три недели я приступил к беговой работе на поле и к работе с мячом. Рад, что получилось так быстро качественно восстановиться! Хочу отдельно за это поблагодарить своего реабилитолога Илью Голенкова. Он сопровождал меня на протяжении всего этого периода, помог достаточно быстро набрать форму.

Я вышел на поле через месяц и несколько дней — в матче с ЦСКА. Еще через неделю отыграл тайм с «Химками». А дальше попадал в стартовый состав.

Сергей Пиняев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Пиняев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— В СМИ появлялась информация, что был риск вообще завершить карьеру. Как ты на это реагировал?

— Я ничего этого не читал, у меня были другие задачи. Но вы же сами видели, что через месяц я уже играл в футбол. Делайте выводы, что пишут ваши коллеги.

— Мыслей о завершении карьеры не возникало? Все же здоровье важнее.

— Если человек занимается делом, которое ему нравится, то не бросит его, если что-то пойдет не так. Если бросит, значит, человек слабохарактерный. У меня вообще не было таких мыслей! Понимал, что травмы бывают у всех. Нет ни одного футболиста, который не сталкивался бы с проблемами. Нужно пройти через это. Знал, что я восстановлюсь и все будет хорошо.

— Самое неожиданное сообщение, которое ты получил после травмы?

— И сообщений, и звонков было очень много: от друзей, родителей, футболистов, тренеров. Леонид Слуцкий звонил! Многое сделал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — обеспечил мне лучший уход и лечение, которое только могло быть.

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— В «Манчестере» были в курсе твоего состояния?

— Да, люди, с которыми я там знаком, тоже писали. Например, скаут Кристо Колибарда — он отправил сообщение со словами поддержки, пожелал здоровья.

— Вы с ним на связи?

— Пишем друг другу по праздникам, поздравляем.

— Следишь за «МЮ»?

— Так же как и за «Манчестер Сити», «Барселоной», «Реалом». В общем, не больше, чем за остальными командами.

— Интервью Роналду читал?

— Видел в новостях, да. Но я не тех масштабов человек, чтобы комментировать отношения «МЮ» и Криштиану. Никто, кроме игрока и клуба, не в курсе ситуации. Они уже во всем разобрались — значит, так нужно было поступить. Он наверняка знал, что делал.

Цитата Сергея Пиняева. Фото "СЭ"

«У меня не возникнет проблем с адаптацией в Европе — английский я знаю»

— Летом писали, что тобой интересовался «Локомотив». Был ли у тебя какой-то разговор с представителями клуба?

— Здоровался с ребятами оттуда, когда играли с «Локомотивом», ха-ха! Если серьезно, то я занимаюсь своим делом — играю в футбол. У меня есть агент, который тоже занимается своим делом. А лично у меня никаких контактов не было.

— Но ты чувствуешь, что готов играть в топ-клубе РПЛ?

— Сейчас я футболист «Крыльев Советов». А глобально — посмотрим. На возраст и опыт смотреть не нужно — все это можно компенсировать активностью на поле. Я выхожу в основе команды премьер-лиги, играю...

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— Каким ты видишь следующий шаг в карьере?

— Во время сезона о таких вещах не думаю — прикину в отпуске. Меня посещали определенные мысли о будущем, но я бы не хотел сейчас о них говорить.

— Еще со времен стажировок в «МЮ» все говорят о твоем отъезде в Европу. Было ли хоть одно реальное предложение?

— Мне 2 ноября только исполнилось 18 лет — до этого я не мог никуда уехать. Плюс трансферное окно закрыто. Соответственно, никакой конкретики не было и быть не могло.

— Ты видишь себя в будущем в Европе?

— Да. Считаю, что в состоянии играть в любом чемпионате. Многие говорят, что итальянская лига скучная: перебор с тактикой, много схем. Но мы видим, как туда уехал Хвича и показывает себя лучше остальных. Саша Головин и Леша Миранчук тоже проявляют себя в Европе.

Про конкретный клуб я никогда не думал — готов играть везде. Но в идеале хотел бы оказаться в клубе уровня Лиги чемпионов.

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Весь вопрос в том, как я там адаптируюсь. Везде же своя специфика — где-то нужно быть мощнее, где-то — мобильнее. Но я не вижу в этом проблемы.

— Как избежать проблем с адаптацией?

— Необходимо, чтобы был порядок в голове. Надо не бояться, находить для себя мотивацию. Если ты переходишь в европейский клуб, то должен понимать, куда ты идешь и зачем. И четко осознавать, что легко точно не будет. Все время нужно в чем-то прибавлять.

Думаю, для меня не было бы проблемой адаптироваться в Европе. Я знаю английский язык, знаю, как там обстоят дела в быту. Меня бы не испугала возможность оказаться в Европе.

— Ты сказал про клуб уровня ЛЧ. Допустим, тебя позовет команда, которая борется за выживание.

— Я бы подумал. Сейчас не готов сказать, сорвался бы сразу или нет. Но задумался бы точно.

Сергей Пиняев с отцом. Фото Соцсети
Сергей Пиняев с отцом.
Фото Соцсети

«Стажировка в «МЮ»? Кто-то в отпуске в Англии был — и что?»

— О тебе с 13 лет постоянно пишут в медиа — как не сойти с ума с таким вниманием?

— Старался не придавать значения, практически не давал интервью. Спасибо Николаю Юрьевичу Ларину — он меня оберегал в этом плане, не позволял на меня наваливаться, защищал от этого всего.

Когда повзрослел, уже сам понимал, что нужно делать. Осознал: это нужно не мне, а тем, кто про меня пишет, — из-за рейтингов. Поэтому даже не открывал статьи, у меня другая задача — играть в футбол.

— Что ты имеешь в виду, говоря о рейтингах?

— Обычный пример: у игроков «Крыльев» в интервью постоянно спрашивают про меня, чтобы в заголовке написать, что они думают про Сергея Пиняева. Это просто смешно.

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— Ну так не каждый в «Крыльях» был на стажировке в «МЮ».

— Ну и что? Когда вообще была последняя стажировка? Я сейчас футболист «Крыльев Советов», играю в РПЛ. Мало ли где я был... Кто-то, может, в Англию в отпуск летал — и что теперь?

— В премьер-лиге ты дебютировал в 16 лет. Каково в таком возрасте оказаться в клубе уровня РПЛ?

— Помогло то, что я уже знал тренера и многих футболистов — тех, кто играл в «Чертанове». Когда мне было 14, я ходил на их матчи и смотрел, как они действуют, впитывал требования. И когда сам окунулся в эту систему, очень быстро адаптировался. К тому же меня потрясающе приняли. В «Крыльях» такая атмосфера, что сразу чувствуешь себя своим. Многие, кто играл в Самаре, тоже ее отмечают и говорят, что такого нигде не видели. Думаю, и не увидят.

Цитата Сергея Пиняева. Фото "СЭ"

— Насколько в этом велика роль Осинькина? Вы часто общаетесь?

— Постоянно! Он подсказывает мне, исправляет ошибки, направляет в нужную сторону. Игорь Витальевич — высококлассный тренер, который влияет на меня как на футбольном поле, так и за его пределами. Я ему реально очень благодарен.

— Его совет, который ты не забудешь?

— Ох, их было много... Игорь Витальевич часто транслировал мысль: чтобы стать футболистом, нужно быть профессионалом. В остальном он регулярно подсказывает мне по моим действиям на поле. Стараюсь прислушиваться — не только к Осинькину, но и ко всем опытным людям, которые провели в футболе не один десяток лет. Чтобы не повторять ошибок.

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— Со стороны кажется, что Осинькин — очень добрый. В раздевалке он может устроить разнос?

— Конечно! Если ты не выполнишь установку и будешь действовать вразрез его требованиям, он, как и любой другой тренер, укажет на это на повышенных тонах. И это правильно. Мне, естественно, тоже доставалось.

— Его уход из «Крыльев» станет катастрофой? Слухи об этом появляются после каждой тренерской отставки в топ-клубах РПЛ.

— Сейчас Осинькин в Самаре — смысл об этом говорить? Он максимально комфортно себя ощущает, его любят футболисты и обожают болельщики. Наконец, Игорь Витальевич отлично справляется с работой: сколько бы игроков ни покидали команду, «Крылья» все равно не отходят от своего стиля и показывают качественный футбол. Каждый в команде знает, что делать на поле, — это показатель работы главного тренера.

Акция игроков "Крыльев Советов" в поддержку Николая Ларина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Акция игроков «Крыльев Советов» в поддержку Николая Ларина.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Пишем Ларину письма и очень его ждем»

— Ты упомянул Николая Ларина — обвинительный приговор стал для тебя шоком?

— Конечно. Как и для всего футбольного мира. Когда огласили приговор суда, мы были в дороге на кубковый матч с «Факелом». Нам сообщил об этом помощник Ларина... Конечно, это тяжело. Как нас смириться с тем, что Николай Юрьевич не сможет нам написать, позвонить? Сейчас общаемся по почте, пишем письма. И очень ждем его! Надеюсь, это случится как можно скорее. Для нашего футбола приговор — это огромная потеря.

— Что пишет Ларин?

— Рассказывает про свою жизнь в нынешней обстановке — с кем общается, что делает, смотрит ли футбол. Мы пишем о своих успехах, спрашиваем советы. Стараемся задавать друг другу максимально много вопросов, чтобы получить развернутый ответ обо всем, что происходит.

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— Смотрит ли он футбол?

— Только те матчи, которые показывают по телевизору. И если это происходит до отбоя...

— Воспитанники «Чертанова» погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину — более 20 миллионов рублей штрафа. Чья это инициатива?

— Это коллективное решение. Любой, кто знает Николая Юрьевича, не мог остаться равнодушным в этой истории. Мы все стараемся помочь ему как можно спокойнее преодолеть эту ситуацию. И сделать так, чтобы он минимально пострадал.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Валерий Карпин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Карпин называл меня жиробасиком. Атмосфера в сборной очень теплая»

— Мы поговорили про Осинькина, но недавно ты впервые поработал с Валерием Карпиным. Какие впечатления?

— Это тренер-мотиватор. Он максимально четко и правильно доносит вещи, которые хочет получить от каждого футболиста.

— Каким был ваш первый разговор?

— Во время тренировочного процесса общались о требованиях. Но первый длительный разговор состоялся, когда летели в Таджикистан. Обсудили, как он видит меня на поле, что хотел бы до меня донести и увидеть в моем исполнении в разных ситуациях.

— На пресс-конференции Карпин допустил, что ты выйдешь с капитанской повязкой.

— Если бы мне доверили, то вышел бы. Валерий Георгиевич же с первого дня в сборной практиковал, что капитаном может быть любой в команде. Но я и без повязки выходил с максимальным настроем. Не говоря уже о том, что в сборной в любом случае есть опытные игроки, которые будут подсказывать и вести команду независимо от того, кто капитан.

Таджикистан&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:0. Сергей Пиняев (справа). Карпин продолжает жертвовать качеством игры ради просмотра новичков. Но есть один вопрос

— В сборной особые требования по питанию. В «Крыльях» есть что-то похожее?

— Это не особые требования — просто когда идет игровой цикл, ты должен правильно питаться. В «Крыльях» примерно те же правила.

— Есть ли традиция проставляться после дебюта в сборной?

— Ветераны «душили» меня с этим, просили! Но в тот момент не было возможности — каждый день шли тренировки, нужно соблюдать режим питания. Потом как-нибудь разберемся с этим. В будущем обязательно проставлюсь.

— Андрей Мостовой рассказывал, что Карпин называл его жиробасиком. Тебе прозвище придумали?

— Меня везде называют «Пиняй». Хотя Карпин в Таджикистане тоже говорил, что я жиробасик, ха-ха!

Сергей Пиняев в игре за молодежную сборную России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Пиняев в игре за молодежную сборную России.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Мне 18 лет — как может не быть мотивации играть за сборную?»

— Ты говорил, что несколько лет мечтал оказаться со сборной на чемпионате мира в Катаре. Что испытал, когда понял, что России там не будет?

— Несмотря на это, я должен был выполнить пункт, который зависит исключительно от меня. Мне хотелось как можно быстрее попасть в сборную и доказать, что я в состоянии ей помочь в разных ситуациях. Мы все надеемся, что ситуация [с отстранением] изменится как можно быстрее. Ждем возвращения еврокубков и больших турниров со сборной.

— Мы точно пропустим Евро-2024. У тебя есть понимание, когда примерно можно рассчитывать на возвращение?

— Следующий чемпионат мира в 2026 году. Вполне возможно, что нас до него допустят. Но я не знаю даже, что произойдет через месяц. Все мы надеемся на лучшее.

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— В чем мотивация приезжать в сборную сейчас?

— Как у 18-летнего футболиста может не быть мотивации играть за сборную России? Меня вызвали впервые, дали шанс показать себя — какие еще проблемы с мотивацией? У меня она была запредельная! Я был готов на все, чтобы проявить себя.

— Ты бы потянул скорости, как на ЧМ?

— Давайте посмотрим: Саудовская Аравия ниже России в рейтинге ФИФА, но они обыгрывают Аргентину. Значит, они играют на таких скоростях. Получается, что и наша сборная выдержит этот темп.

Цитата Сергея Пиняева. Фото "СЭ"

— Ты себя представляешь на турнире уровня чемпионата мира?

— А ради чего я тогда тренируюсь? Если бы я не видел себя на таком уровне, я бы вообще не играл в футбол.

— Ты говорил, что в Катаре болеешь за Месси. Почему не за Роналду?

— К Лео у меня больше симпатии. Но сравнивать их — все равно что сравнивать зеленый и красный цвет. Они разные. Думаю, что в моем случае стоит ориентироваться на футбол Месси. Все-таки он по антропометрии примерно моего телосложения.

Криштиану, конечно, игрок-машина. В таком возрасте сложно себя сохранить.

Но для меня Месси — все равно номер один.

Стартовал новый этап конкурса прогнозов по ЧМ. Заходи и играй!

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
6
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
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20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
- : -
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
- : -
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
03.12
18:00
США
03.12 22:00
Аргентина
03.12
22:00
Австралия
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
1/4 финала 09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 4.10 П2 1.82
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.10 X 3.90 П2 1.74
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.10 П2 1.41
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.65 X 3.40 П2 2.80
-
-
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		3 3
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Статистика / Гол+Пас
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