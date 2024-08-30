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Сегодня, 14:00

Определилось расписание второго круга Пути РПЛ Кубка России

Сергей Разин
корреспондент
Кубок России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей 4-6 туров Пути РПЛ FONBET Кубка России.

4-й тур

17 сентября (вторник)

20.00. «Зенит» — «Рубин»

18 сентября (среда)

16.15. «Акрон» — «Факел»

19.00. ЦСКА — «Краснодар»

19.00. «Ростов» — «Оренбург»

21.15. «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва

19 сентября (четверг)

18.30. «Пари НН» — «Ахмат»

18.30. «Химки» — «Локомотив»

20.45 «Спартак» — «Крылья Советов»

5-й тур

1 октября (вторник)

16.15. «Рубин» — «Факел»

18.30. «Локомотив» — «Оренбург»

20.45. «Пари НН» — ЦСКА

2 октября (среда)

16.15. «Химки» — «Ростов»

19.00. «Динамо» Москва — «Спартак»

19.00. «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала

21.15. «Ахмат» — «Краснодар»

21.15. «Зенит» — «Акрон»

6-й тур

22 октября (вторник)

16.15. «Факел» — «Зенит»

18.30 «Динамо» Махачкала — «Спартак»

20.45. ЦСКА — «Ахмат»

23 октября (среда)

16.30. «Оренбург» — «Химки»

19.00. «Акрон» — «Рубин»

19.00. «Ростов» — «Локомотив»

21.15. «Краснодар» — «Пари НН»

24 октября (четверг)

19.00. «Крылья Советов» — «Динамо» Москва

Источник: РФС
Кубок России
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