Определилось расписание второго круга Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 14:00
Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь матчей 4-6 туров Пути РПЛ FONBET Кубка России.
17 сентября (вторник)
20.00. «Зенит» — «Рубин»
18 сентября (среда)
16.15. «Акрон» — «Факел»
19.00. ЦСКА — «Краснодар»
19.00. «Ростов» — «Оренбург»
21.15. «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва
19 сентября (четверг)
18.30. «Пари НН» — «Ахмат»
18.30. «Химки» — «Локомотив»
20.45 «Спартак» — «Крылья Советов»
1 октября (вторник)
16.15. «Рубин» — «Факел»
18.30. «Локомотив» — «Оренбург»
20.45. «Пари НН» — ЦСКА
2 октября (среда)
16.15. «Химки» — «Ростов»
19.00. «Динамо» Москва — «Спартак»
19.00. «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала
21.15. «Ахмат» — «Краснодар»
21.15. «Зенит» — «Акрон»
22 октября (вторник)
16.15. «Факел» — «Зенит»
18.30 «Динамо» Махачкала — «Спартак»
20.45. ЦСКА — «Ахмат»
23 октября (среда)
16.30. «Оренбург» — «Химки»
19.00. «Акрон» — «Рубин»
19.00. «Ростов» — «Локомотив»
21.15. «Краснодар» — «Пари НН»
24 октября (четверг)
19.00. «Крылья Советов» — «Динамо» Москва