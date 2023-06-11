Дюков — о Fan ID: «Нужно продолжать дорабатывать систему, чтобы она стала еще удобнее для болельщиков»

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от суперфинала FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:1, по пенальти — 6:5).

— Сложно сравнивать финал этот и прошлого года. Кажется, что финал удался. Игра держала в напряжении до последнего удара в серии пенальти.

Кубок с Fan ID и без — разница очень большая. Вы думаете, верхняя трибуна была пустая? 55 тысяч билетов было реализовано еще 3 дня назад. Если бы было 75 тысяч, это количество билетов было бы продано. Ограничение связано с приказом 10.92, а не с карточкой болельщика. Ограничения по данному матчу — причина только одна.

— Как двигаться с Fan ID?

— Мы это обсуждали. Решение принято правительством. Вышел соответствующий закон, который нужно выполнять. Нужно продолжать дорабатывать эту систему, чтобы она стала еще удобнее для болельщиков, что и происходит.