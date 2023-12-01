Яхимович: «Странно, что Кукуян удалил Карраскаля. Будем считать это совпадением»

Бывший защитник «Динамо» Эрик Яхимович в разговоре с «СЭ» высказался о работе арбитра Павла Кукуяна в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо» и «Зенитом» (1:0).

«Странные вещи творятся в нашем судействе. Арбитр в матче «Динамо» — «Зенит» в целом работал на очень хорошем уровне. За исключением одного момента, зато какого! Удаление Хорхе Карраскаля в эпизоде, где он сыграл в мяч, и даже фол этот можно назвать спорным. После матча это признали все непосредственные участники эпизода.

Странно, что Кукуян, находившийся в хорошей позиции, незамедлительно принял такое решение. Не хотелось бы строить теории заговора, что судьи всегда помогают «Зениту», но на ум сразу приходит предыдущий кубковый матч команд, когда арбитр не поставил чистейший пенальти на Тюкавине. Будем считать это совпадением и надеяться, что в ответном матче в Питере о судействе нам рассуждать не придется", — сказал Яхимович «СЭ».

Ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

В чемпионате России «Зенит» лидирует с 33 очками, «Динамо» идет на третьей строчке с 28 очками.