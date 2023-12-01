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Кубок России

Сегодня, 15:55

Круговой: «Зенит» хочет выиграть Кубок России»

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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о целях команды в текущем розыгрыше ФОНБЕТ Кубка России.

«Безусловно, Кубок России важен «Зениту». Нет такого, что мы не стараемся и не думаем об этом турнире. Наоборот, мы хотим выиграть этот трофей. Это важно, есть такая цель», — цитирует Кругового «РБ Спорт».

29 ноября «Зенит» уступил «Динамо» со счетом 0:1 в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Ответная встреча состоится 12 марта следующего года в Санкт-Петербурге.

В последний раз петербургский клуб побеждал в турнире в сезоне-2019/20.

Источник: РБ Спорт
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