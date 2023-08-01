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Кубок России

Сегодня, 11:52

Семин: «Медиакоманды должны участвовать в Кубке России»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался об участии медиакоманд в FONBET Кубке России.

— Какое у вас отношение к медиафутболу?

— Наверное, это часть популярности футбола. Это очень популярный вид спорта.

— В медиафутбол часто зовут звезд. Приглашала ли вас какая-нибудь команда к себе?

— Нет, никто не приглашал.

— А вы бы пошли, если бы вас пригласили?

— Не знаю.

— Сегодня «Амкал» первым из трех медиакоманд сыграет в Кубке России. Скажите, вы будете следить?

— Не буду.

— Почему?

— Потому что я люблю смотреть матчи более профессиональные. Матчи, в которых качество футбола на высоком уровне.

— Как вы считаете, медиакоманды должны участвовать в Кубке России?

— Должны. Это создает популярность. Люди приходят на эти матчи. Значит, надо участвовать. Другое дело, до какой стадии они дойдут? Здесь уже будет спортивный результат во главе, это проверка для медиакоманд, чего они могут достигнуть.

В FONBET Кубке России сезона-2023/24 примут участие три команды из медиалиги: 2DROTS, «Родина Медиа» и «Амкал».

В прошлом году в Кубке была введена система Double Elimination. Турнир делился на два пути — «Путь РПЛ» и «Путь регионов».

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
Юрий Семин
0
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