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Кубок России

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«Динамо» Лички — восторг! Не сломалось из-за судейства матча с «Зенитом» и прокачало психологию

«Зенит» на выезде проиграл «Динамо» в матче Кубка России
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Игроки «Динамо» радуются победе над «Зенитом».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Федор Смолов и Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Но ошибки арбитров уже надоели.

Аномальное судейство становится обязательным атрибутом противостояния «Зенита» и «Динамо». Весной мы поражались, как можно было не увидеть фол Клаудиньо на Тюкавине в штрафной: судье Кукуляку сказали об этом в наушник, он пару минут изучал повторы со всевозможных ракурсов. А затем отошел от монитора и продолжил игру! От тотального скандала спасло лишь то, что это решение не повлияло на результат: бело-голубые лишились стопроцентного пенальти, но не расклеились и выбили питерцев в серии 11-метровых.

Федор Смолов радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo;. Смолов — отец! Вышел — и через минуту принес «Динамо» победу над «Зенитом» в меньшинстве

Спустя полгода история повторилась — в другом контексте, но с той же сутью. Снова — «Зенит» против «Динамо». Снова — плей-офф Кубка России. И опять — необъяснимое решение главного арбитра. Только теперь Кукуяна, а не Кукуляка.

Карраскаль точно не заслуживал удаления за подкат в центре поля. Хорхе сыграл в мяч и практически не задел Изидора. Но получил вторую желтую карточку, которую нельзя отменить после вмешательства ВАР.

Хорхе Карраскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Остаться вдесятером против «Зенита» — гораздо хуже, чем не получить пенальти. Но «Динамо» и из этой ситуации выжало максимум. А заодно спасло Кукуяна: удаление Карраскаля почти наверняка признают ошибочным, но итоговая победа бело-голубых гарантированно снизит градус возмущения. Хотя и отразится на противостоянии в этом четвертьфинале в целом: в ответном матче колумбиец не сыграет.

Сложно понять природу настолько странных ляпов рефери. С другой стороны, именно такие моменты имитируют краш-тест, который пройдут только ментально сильные коллективы. Мы критиковали «Динамо» за упущенные победы в Сочи и Самаре, где преимущество по ходу встреч в два мяча и три забитых суммарно дали только два очка. Фиксировали проблемы в обороне — хотя для команд Марцела Лички это не то чтобы открытие, они всегда много забивали, но крайне ненадежно смотрелись в обороне (что не могло не повлиять на результат). Наконец, предполагали, что из-за всех этих нюансов «Динамо» вряд ли способно прогрессировать и претендовать на топ-места.

Федор Смолов и Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но что мы видим теперь?

Бело-голубые не знают поражений более двух месяцев — с момента сентябрьского поражения от «Спартака». И с тех пор пять раз сыграли на ноль. А с учетом проблем в защите — из-за травм, перелетов после пауз на сборные и бесконечной ротации — это реально достижение.

Динамовцы хорошо готовы физически и не проседают во вторых таймах. А еще прокачали психологическое состояние: дерби с ЦСКА перевернули после перерыва, а с «Зенитом» вырвали победу в меньшинстве.

Конечно, это локальная история, еще не гарантирующая качество на дистанции. Но точно показывает прогресс. Особенно заметный на фоне конкурентов. Пока «Спартак» чередует победы с откровенными провалами, как в Оренбурге, ЦСКА идет на рекорд по числу ничьих, «Краснодар» психует и теряет важнейших футболистов, а «Зенит» проигрывает даже при судейских ошибках в свою пользу, бело-голубые прибавляют. Они уже в топ-3 в РПЛ и в шаге от полуфинала Кубка (который, правда, еще далеко не гарантирован).

Константин Тюкавин и&nbsp;Клаудиньо. «Динамо» победило «Зенит»: Смолов забил в меньшинстве. Онлайн-трансляция матча Кубка России

Впереди первые длительные сборы при Личке, а также зимнее трансферное окно.

Поэтому для меня игровая форма «Динамо» и итоговой результат — одна из ключевых интриг второй части сезона.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Евгений Кукуляк
Константин Тюкавин
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