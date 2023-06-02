Болельщики «Алании» написали письмо Путину с просьбой предоставить команде право сыграть в стыках за выход в РПЛ

Болельщики «Алании» подготовили письмо на имя Президента РФ Владимира Путина с просьбой предоставить владикавказской команде право участия в стыках за выход в РПЛ. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее РФС отказал «Алании» в выдаче лицензии для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона в родном городе.

На данный момент владикавказский клуб идет на третьей строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 59 очков за 33 тура.

В сезоне-2020/21 «Алания» заняла 4-е место, но также не прошла лицензирование.