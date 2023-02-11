Фельдман станет новым генеральным директором «Кубани»

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Сергей Фельдман займет пост генерального директора «Кубани», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, специалист уже прилетел в Краснодар. О его назначении «Кубань» может объявить 13 февраля.
Ранее Фельдман руководил хабаровским СКА. Последним его местом работы было брянское «Динамо». В клуб из Брянска он пришел в феврале 2021 года на должность исполнительного директора, когда команда выступала в первой лиге.
«Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков за 20 туров.