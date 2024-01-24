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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:25

«РБ Спорт»: 23-й тур ФНЛ по рекомендации силовых структур будет перенесен

Ана Горшкова
Корреспондент
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23-й тур Мелбет-Первой лиги будет перенесен на более поздний срок, сообщает «РБ Спорт».

Согласно календарю, 23-й тур ФНЛ должен состояться 17 марта. Однако, по информации издания, игры будут перенесены на более поздний срок по рекомендации силовых структур — в эти сроки пройдут выборы президента России.

Ранее в пресс-службе РПЛ подтвердили «СЭ» перенос 21-го тура в связи с выборами.

По решению ЦИК РФ выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

Источник: РБ Спорт
Первая лига
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