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Сегодня, 21:24

«Родина» обыграла «Торпедо» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Родина» на своем поле одержала победу над «Торпедо» в первой лиге — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Ивана Тимошенко (3-я минута) и Амура Калмыкова (78-я).

«Родина» с 12 очками поднялась на шестое место в первой лиге. «Торпедо» с 11 баллами занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Россия. ФНЛ. 8-й тур
04 сент, 19:30. Сапсан Арена (Москва)
Родина
2:0
Торпедо М

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК Родина
ФК Торпедо (Москва)
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
4
 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
5
 Шинник 8 4 1 3 9-9 13
6
 Родина 8 3 3 2 13-7 12
7
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
8
 КАМАЗ 8 3 3 2 6-6 12
9
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
10
 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
11
 Торпедо 8 3 2 3 8-9 11
12
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
13
 Арсенал 8 2 4 2 7-9 10
14
 Ленинградец 8 2 4 2 5-8 10
15
 Черноморец 8 1 7 0 5-4 10
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 8 1 1 6 5-13 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 1 : 2
2.09 18:00
Алания – Енисей
 2 : 1
2.09 18:00
Химки – Кубань
 1 : 1
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 0 : 2
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 1 : 0
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 0 : 0
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 1 : 1
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 1 : 2
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 2 : 0
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