«Родина» обыграла «Торпедо» в первой лиге

«Родина» на своем поле одержала победу над «Торпедо» в первой лиге — 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Ивана Тимошенко (3-я минута) и Амура Калмыкова (78-я).

«Родина» с 12 очками поднялась на шестое место в первой лиге. «Торпедо» с 11 баллами занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.