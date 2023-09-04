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Сегодня, 19:41

Бердыев столкнулся с коррупцией после возвращения в Казахстан

Алина Савинова
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Российско-казахстанский тренер Курбан Бердыев хотел открыть футбольную академию в городе Тараз, сообщает Meta-ratings.kz.

В прошлом году специалист приехал в Тараз и рассказал местным властям о своей идее — построить академию для детей и юношей с несколькими полноразмерными полями и соответствующей инфраструктурой, однако он столкнулся с коррупционной составляющей.

По информации источника, в местном акимате дали понять, что передача земельного участка из государственной собственности и строительство объекта на нем возможны только в случае предоставления определенного возвратного процента от стоимости сооружения чиновникам. Бердыев и найденный им инвестор после этого решили не строить футбольную академию в Таразе. Отмечается, что данную информацию подтвердил спортивный комментатор и журналист Ермухамед Маулен.

В июле Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо». До этого 71-летний специалист тренировал «Сочи». «Динамо» из Махачкалы идет на 6-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 12 очков за 8 туров.

Источник: https://meta-ratings.kz/
Футбол
Курбан Бердыев
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 Тюмень 8 4 1 3 12-8 13
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 Шинник 8 4 1 3 9-9 13
6
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
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 КАМАЗ 8 3 3 2 6-6 12
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 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
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34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 1 : 2
2.09 18:00
Алания – Енисей
 2 : 1
2.09 18:00
Химки – Кубань
 1 : 1
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 0 : 2
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 1 : 0
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 0 : 0
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 1 : 1
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 1 : 2
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 - : -
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