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Сегодня, 09:10

Российский игрок «Шинника» рассказал подробности драки с игроками украинского «Миная»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник ярославского «Шинника» Артем Семейкин заявил, что получал угрозы после драки с футболистами украинского «Миная».

«То, что та сторона говорит, что они наваляли русским и празднуют победу, — стопроцентный бред. И мы, и они получили в этой драке. Что они там пишут — не особо интересно. Мне тоже написали примерно десять человек. Это даже не угрозы, просто какая-то чепуха написывает. Содержание сообщений примерно такое, что найдем, поймаем и все такое. Я не закрывал социальные сети, ответил одному из них: «Слава России». Мне грубят, а я отвечаю коротко», — сказал Семейкин РИА Новости.

Конфликт между футболистами «Шинника» и «Миная» произошел 13 февраля в отеле Royal Seginus в Анталии (Турция), где команды проводят тренировочные сборы.

Отмечалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, а спустя время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника».

Футболисты &laquo;Шинника&raquo;. Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно

Источник: https://rsport.ria.ru/20230217/futbol-1852576146.html
ФК Шинник
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